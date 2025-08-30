US Open: Carlos Alcaraz - wenn ein Break schon eine Meldung wert ist

Carlos Alcaraz hat bei den US Open 2025 bislang keine Probleme gehabt. Und könnte mal wieder von einer Verletzung profitieren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 08:44 Uhr

© Getty Images Das schaut ja fast wie ein Golfschwung bei Carlos Alcaraz aus ...

Carlos Alcaraz hat in Cincinnati ein recht entspanntes Finalwochenende (inklusive Montag) gehabt, Alexander Zverev und Jannik Sinner waren da ja nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft. Und auch der Weg zu einem möglichen zweiten Championat bei den US Open ist nun ein wenig leichter geworden. Denn nach dem verletzungsbedingten Rückzug von Ben Shelton „droht“ im Viertelfinale nun kein Treffen mit dem Lokalmatador - sondern planmäßig mit Jiri Lehecka. Unangenehm. Aber das darf man in der Runde der letzten acht eines Majors ja auch erwarten.

Alcaraz selbst hat bislang so richtig gar nichts anbrennen lassen. Moment! Nicht ganz richtig: Beim 6:2, 6:4 und 6:0 gegen Luciano Darderi gestattete sich die Nummer zwei der Welt tatsächlich einen Aufschlagverlust. Das war sportlich schon die Meldung des Tages.

Fritz könnte im Viertelfinale auf Djokovic treffen

Auffallend bei diesen US open ist indes: Die beiden besten Spieler der Welt werden gerne in der Day Session angesetzt. Ob auf eigenen Wunsch oder jenen der TV-Stationen, weiß man natürlich nicht. Jannik Sinner jedenfalls wird heute gegen Denis Shapovalov schon sein drittes Match um die Mittagszeit herum bestreiten.

Interessant in diesem Zusammenhang: ein die untere Tableau-Hälfte spielt, dann gibt bzw. gab es mit Alcaraz, Shelton, Novak Djokovic und Taylor Fritz ja vier Kandidaten für die Matche sin den beiden größten Stadien. Und stets haben Alcaraz und Djokovic das Ashe bekommen. Was vor allem für Taylor Fritz ein bisschen bitter ist: Denn die amerikanische Nummer eins liegt nicht nur in den ATP-Charts vor Novak Djokovic (wie Ben Shelton auch), sondern hat im vergangenen Jahr ja auch das Endspiel der US Open erreicht. Spätestens im Viertelfinale wird sich dieses „Problem“ aber von selbst gelöst haben. Denn dann würde Fritz auf Djokovic treffen. Anderseits: Ab der Runde der letzten acht finden alle Einzel-Matches auf Ashe statt. Unabhängig von der Besetzung.

