US Open: Coco Gauff dominant, Ons Jabeur mit Premiere

Coco Gauff ist mit einer überzeugenden Leistung in das Achtelfinale der US Open 2022 eingezogen. Dort steht erstmals auch Ons Jabeur.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.09.2022, 00:13 Uhr

© Getty Images Coco Gauff wusste gegen Madison Keys zu überzeugen

Ons Jabeur steht erstmals im Achtelfinale der US Open. Die 28 Jahre alte Tunesierin gewann ein enges Drittrundenmatch am Freitag gegen die Lokalmatadorin Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3. Die Nummer fünf der Setzliste fuhr damit bereits ihren 41. Sieg auf der Tour in dieser Saison ein, einzig die Weltranglistenerste Iga Swiatek kommt mit 52 Erfolgen auf noch mehr.

In den vergangenen drei Jahren war Jabeur jeweils in der dritten Runde in New York gescheitert, nun hat sie mit ihrem Lauf von Wimbledon im Sinn Größeres vor. Auf dem "heiligen Rasen" hatte Jabeur als erste Afrikanerin das Finale bei einem Grand Slam erreicht. Ihre nächste Gegnerin ist nun Weronika Kudermetowa aus Russland.

Auch die French-Open-Finalistin Coco Gauff steht in der Runde der letzten 16 - nach einem dominanten Auftritt gegen ihre Landsfrau Madison Keys. Die 18-Jährige setzte sich in 72 Minuten mit 6:2, 6:3 durch und trifft nun auf die Chinesin Zhang Shuai.

