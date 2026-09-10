US Open: Coco Gauff und das Publikum - diese Kombi muss man erst mal schlagen

Coco Gauff darf bei den US Open auf ganz besondere Unterstützung des Publikums zählen. Weil sie in New York schon eine bewegte Geschichte hinter sich hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.09.2026, 07:03 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff hat von den Fans in New York bislang einiges zu hören bekommen

Die Geräuschkulisse im Arthur Ashe Stadium ist immer beeindruckend. Und das hat nur in den seltensten Fällen mit dem Geschehen auf dem Court im größten Tennisstadion der Welt zu tun. Nein, es ist ein fröhliches Kommen und Gehen, vor allem auf den oberen Rängen. Dazu wollen die Ereignisse des Tages ausführlich besprochen werden. Und ist das Dach zu, dann röhrt im Hintergrund auch noch die Klimaanlage wie eine Herde schwedischer Elche zur Brunftzeit.

Manchmal aber konzentrieren sich die Fans dann doch ein paar Minuten auf den Sport. So wie am Dienstag bei der Partie zwischen Ben Shelton und Carlos Alcaraz. Oder nur wenige Stunden später, aber eben schon mitten im Mittwoch beim Treffen zwischen Coco Gauff und Mirra Andreeva.

Gauff nun gegen Rybakina

Da lief ganz viel in Richtung der Russin, die den ersten Satz völlig problemlos für sich entschied und im zweiten nach Rückstand im Tiebreak sogar einen Matchball hatte. Aber so einfach wollte sich Coco Gauff nicht aus New York City verabschieden (lassen). Mit dieser Stadt, mit diesem Stadion verbindet Gauff großartige Erinnerungen wie den ersten Grand-Slam-Titel im Jahr 2023. Aber es gab auch bittere Momente, man erinnere nur an die Tränen nach einer Niederlage im Ashe gegen Naomi Osaka.

Anno 2026 läuft nicht alles brillant, aber nach wie vor gilt: Gegen Coco Gauff muss man den Punkt mindestens zweimal machen. Eher dreimal. Und wenn das nicht gelingt, dann geht die Olkalmatadorin selbst in die Offensive. Und nimmt das Publikum mit. Diese Unterstützung wird Gauff auch im anstehenden Halbfinale gegen Elena Rybakina brauchen. Von der man nicht weiß, ob das Erreichen der Nummer Eins der Welt die Motivation etwas senkt oder aber noch weiter nach oben schraubt.

Ist ein zweiter Titel für Coco Gauff im Bereich des Möglichen? Aber ja - denn die Symbiose aus Publikum und Starspielerin muss man erstmal schlagen.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen