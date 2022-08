US Open: Daniil Medvedev, Rafael Nadal und Carlos Alcaraz haben die Nummer eins selbst in der Hand

Daniil Medvedev, Rafael Nadal und Carlos Alcaraz haben die besten Chancen, nach den US Open auf Platz eins der Weltrangliste zu stehen. Mit einem Turniersieg könnte sich jeder des Trios selbst zum Weltranglistenersten küren - unabhängig davon, wie die anderen abschneiden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.08.2022, 02:47 Uhr

Rafael Nadal, Daniil Medvedev und Carlos Alcaraz rittern in New York City um die Nummer eins

Die US Open versprechen nicht nur im Kampf um den vierten und letzten Grand-Slam-Titel Hochspannung. Nein, in New York City steht auch die Position an der Weltranglistenspitze einmal mehr zur Disposition - mit einer ganz besonderen Ausgangslage. Denn: Daniil Medvedev, Rafael Nadal und auch Carlos Alcaraz würden im Falle eines Titelgewinns in Flushing Meadows den Platz an der Sonne der ATP-Charts jedenfalls übernehmen - völlig unabhängig davon, wie die Konkurrenz abschneidet.

Möglich macht es zum einen die enorm ausgeglichene Gemengelage an der Spitze des Rankings im Vorfeld des letzten Major-Events des Jahres, zum anderen aber auch die Auslosung: denn weil Carlos Alcaraz für einen Sieg Rafael Nadal bereits im Halbfinale ausschalten müsste, würde dieser im Fall eines Sieges des Youngsters 300 Punkte hinter diesem liegen. Wäre diese Konstellation gemäß Auslosung erst im Endspiel möglich gewesen, hätte Nadal auch bei einer Finalniederlage gegen den 19-jährigen Alcaraz die Nummer-eins-Position übernommen.

Nadal mit besten Chancen?

Der 22-fache Grand-Slam-Sieger ist es auch, der die vermeintlich besten Chancen auf die Nummer eins hat. Im Falle eines Sieges in New York City würde Nadal bei 7630 Punkten halten, so viele wie kein anderer bei den US Open erreichen könnte. Vorjahressieger Daniil Medvedev käme bei erfolgreicher Titelverteidigung auf 6885 Punkte, Carlos Alcaraz würde bei einem Premierentitel auf Grand-Slam-Niveau mit 6740 Punkten geführt werden. Und damit mehr als Daniil Medvedev würde dieser zwar das Endspiel erreichen, Alcaraz jedoch in diesem unterliegen.

Stefanos Tsitsipas hat in New York City ebenfalls die Chance auf die Nummer eins, in der eigenen Hand hat der Grieche es aber nicht: Kämen Tsitsipas und Nadal nämlich ins Endspiel, würde der Spanier auch im Falle einer Niederlage 30 Zähler vor dem 24-Jährigen liegen. Und damit auf Platz eins der Weltrangliste. Auch Casper Ruud könnte im Rennen um die Nummer eins in New York City mitmischen, für den Norweger gelten die selben Konditionen wie für Tsitsipas; der Titel muss her. Und zwar in einem Endspiel gegen einen Gegner, der nicht Rafael Nadal heißt.