US Open: Das Mixed wird ausgelagert

Ab diesem Jahr soll das gemischte Doppel bei den US Open parallel zur Qualifikation, also in der Woche vor dem eigentlichen Turnierbeginn ausgetragen werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.02.2025, 07:41 Uhr

© Getty Images Andrea Vavassori und Sara Errani bei den US Open 2024

Alle (vier) Jubeljahre steht das gemischte Tennis-Doppel etwas mehr im Fokus der Sportfans. Für den Medaillenspiegel bei Olympia macht es schließlich keinen Unterschied, ob man das Edelmetall auf der Ruderregatta oder beim 100-Meter-Lauf oder eben im Mixed geholt hat. Die Tschechische Republik hat das Pariser Gold von Katerina Siniakova und Tomas Machac gerne genommen.

Ansonsten gibt es noch vier große Anlässe (die Grand-Slam-Turniere) und einen weniger großen (der United Cup), bei denen Frauen und Männer gemeinsam auf dem Court stehen. Bei den Majors allerdings im Schatten der übrigen Wettbewerbe - oder kann sich hierzulande noch jemand daran erinnern, dass Olivia Gadecki und John Peers bei den gerade zu Ende gegangenen Australian Open den Titel im Mixed geholt haben?

Errani und Vavassori 2024 in New York erfolgreich

Etwas prominenter war die Siegerpaarung bei den US Open 2024 - da gewannen nämlich Sara Errani und Andrea Vavassori. Sollte das italienische Duett planen, diesen Titel erfolgreich zu verteidigen, dann müssen Errani und Vavassori ihren Terminkalender neu organisieren. Denn eben der Ankündigung, dass ab 2025 auch die US Open einen Sonntagsstart hinlegen, ist fast untergegangen, dass das gemischte Doppel parallel zur Qualifikation für die Einzel-Wettbewerbe ausgetragen werden soll.

16 Teams sollen da antreten, jeweils die Hälfte basierend auf dem Einzel-Ranking bzw. mit Wildcards. Was insofern spannend ist, als dass in der Woche vor den US Open ja anderswo noch Turniere stattfinden. Bei den Männern in Winston-Salem, bei den Frauen in Monterrey und Cleveland. Ob es da viele, zumindest semi-prominente Profis gibt, die sich für einen Start im Mixed entscheiden?

Neu ist ab diesem Sommer übrigens auch der Starttermin für die „regulären“ Doppel-Wettbewerbe. Der wurde um zwei Tage vom Mittwoch auf den Freitag der ersten Woche nach hinten verschoben.