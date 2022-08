US Open: Das muss bei Serenas zweitem Match besser werden

Serena Williams´ Karriere wird heute Abend New Yorker Zeit (ab 1 Uhr live bei ServusTV und bei Eurosport) um mindestens ein Match verlängert. Gefordert wird auch das Publikum sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2022, 07:33 Uhr

© Getty Images Ein paar Leute haben dann ja doch geklatscht

Serena Williams ist in der Nachbetrachtung ihres ersten und nun doch nicht letzten Auftrittes bei den US Open aus dem Schwärmen über die Unterstützung des Publikums gar nicht herausgekommen. In der Vorausschau auf ihr heutiges Treffen mit Anett Kontaveit lässt sich aber sagen: Da geht noch mehr! Denn eigentlich hätte man ja annehmen dürfen, dass sich das Dach des Arthur Ashe Stadiums hebt, wenn Serena den Court betritt. Ja, auch wenn dieses Dach so wie am Montagabend offen war.

Stattdessen aber: Natürlich sehr starker Applaus, aber gefühlt zwei Drittel der Fans auf den Tribünen hatten gerade keine Hand frei, weil sie den historischen Moment mit dem Handy zwingend festhalten mussten. Schließlich gab es ja auch keine TV-Bilder, die dann später auch bei diversen Videoportalen abrufbar wären.

Stephen A. Smith erwartet von Serena das Halbfinale

Das Phänomen ist natürlich nicht neu: Wer sich auf eben jenen Videoportalen Konzerte aus den 1980er-Jahren ansieht, wird auf Menschen im Publikum stoßen, die sich voll und ganz dem Act auf der Bühne widmen. Oder zumindest der charmanten Begleitung.

Die geteilte Aufmerksamkeit des Publikums war das eine, die generelle Erwartungshaltung das andere, wie Stephen A. Smith, einer der meinungsstärksten Sport-Journalisten in der ESPN-Show „First Take“ ausführte. Was ihn an diesem Abend gestört habe, so Smith, sei der Umstand gewesen, dass die meisten Fans davon ausgegangen sind, dass dies das letzte Match der Karriere von Serena Williams bleiben würde. Eine völlig falsche Herangehensweise! Er, Smith, rechne angesichts der Errungenschaften von Williams mindestens mit einem Halbfinale für Serena.

Das wiederum wäre nach den jüngsten Erfahrungen in Toronto und Cincinnati tatsächlich eine Entwicklung, die man zwingend auf seinem Mobiltelefon festhalten sollte.

