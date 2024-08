US Open: Das sind die großen Namen in der Qualifikation

Mit Richard Gasquet oder Diego Schwartzman gibt es einige prominente Starter in der Qualifikation für die US Open 2024.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.08.2024, 08:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Richard Gasquet möchte noch einmal ins US-Open-Hauptfeld

Vielleicht hat Richard Gasquet bei der USTA j um eine Wildcard angefragt. Schließlich gibt es ja ein Abkommen zwischen dem amerikanischen und französischen Tennisverband über den Austausch von Freifahrtscheinen für die US Open bzw. die French Open. Diesen hat aber Alexandre Muller erheltn. Und so muss Routinier Gasquet also in die Qualifikation. Und startet dort an Position 23 gegen Denis Kudla aus den USA.

Auch Diego Schwartzman muss den harten Weg über die Qualifikation gehen. Es werden die letzten US Open für “El Peque” werden. Schwartzman startet gegen Andrea Pellegrino aus Italien.

Youngster Fonseca mit schwieriger Aufgabe

Nicht ganz so prominent ist Aslan Karatsev. Aber auch der Russe hat schon dreimal als Turniersieger angeschrieben, stand bei den Australian Open schon einmal im Halbfinale. Karatsev beginnt gegen den Franzosen Enzo Couacaud.

Interessant wird das Auftreten von Joao Fonseca werden, der im vergangenen Jahr den Junioren-Wettbewerb in Flushing Meadows gewinnen konnte. Der junge Brasilianer hat mit Lukas Klein allerdings eine sehr schwierige Aufgabe zugelost bekommen.

Hier das Einzel-Tableau der Qualifikation für die US Open 2024