US Open: Das sind die neuen Richtlinien

Die US Open sollen also zum geplanten Termin vom 31. August 2020 an stattfinden. In einer Aussendung hat der Veranstalter, der US-amerikanische Tennisverband, die Rahmenbedingungen genauer definiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2020, 08:09 Uhr

© GEPA Pictures Und wie sieht es mit den Linienrichtern aus?

Die Mitteilung der USTA beginnt gleich mit dem Hinweis: Vergessen Sie bitte nicht, dass sich alle Hygiene-Protokolle noch ändern können. Nach der Erlaubnis durch Governeur Andrew Cuomo, die US Open und auch das eigentlich für Cincinnati angesetzte ATP-Masters-1000- und WTA-Premier-Mandatory-Event im National Tennis Center von New York auszutragen, können sich die SpielerInnen nun auf folgende Daten und Umstände einstellen (und mit sich selbst ausmachen, ob sie in die USA reisen wollen oder nicht).