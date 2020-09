US Open: David Goffin schlägt Filip Krajinovic, Alejandro Davidovich-Fokina, Corentin Moutet überraschend weiter

David Goffin ließ in der dritten Runde der US Open Thiem-Bezwinger der Vorwoche, Filip Krajinovic, nicht den Hauch einer Chance. Überraschend steht indessen Alejandro Davidovich-Fokina in der Runde der besten 16, Corentin Moutet hingegen gewann sein Zweitrundenduell.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 21:34 Uhr

David Goffin präsentiert sich bei den US Open bislang in blendender Verfassung

David Goffin startete fulminant in sein Drittrundenduell mit dem Serben Filip Krajinovic. Der Belgier agierte vor allem als Rückschläger bärenstark, Krajinovic konnte in Durchgang eins kein einziges seiner Service-Games durchbringen. Lediglich ein Break des Serben, der in der Vorwoche Dominic Thiem eine üble Niederlage zugefügt hatte, verhinderte die Höchststrafe in Satz eins.

Im zweiten Durchgang hatte Krajinovic dann seine Chancen, musste sich aber in einem umkämpften Tiebreak mit 5:7 geschlagen geben. Im dritten Satz gab es dann kein allzu nennenswertes Aufbäumen mehr von Filip Krajinovic, David Goffin genügte ein Break, um den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen. Die Nummer sieben des Turniers trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Denis Shapovalov und Taylor Fritz.

Davidovich-Fokina in erstem Achtelfinale

Ein äußerst überraschender Name im Achtelfinal-Tableau der US Open ist unterdessen Alejandro Davidovich-Fokina. Der Spanier bekam es in seinem Drittrundenmatch mit Cameron Norrie zu tun. Lediglich in den ersten beiden Sätzen konnte der Brite Davidovich-Fokina, der in Runde eins noch mit Dennis Novak arge Probleme hatte, wirklich gefährlich werden. Durchgang drei und vier gingen dann klar an den Spanier, mit 7:6 (2), 4:6, 6:2 und 6:1 steht der Weltranglisten-99. in seinem ersten Grand-Slam-Achtelfinale. Davidovich-Fokina ist der nächste Gegner von Alexander Zverev, sollte dieser gegen Adrian Mannarino siegreich bleiben.

Erst in der dritten Runde steht Corentin Moutet, dessen Zweitrundenpartie am gestrigen Donnerstag unterbrochen werden musste. Der Weltranglisten-77. setzte sich nach verlorenem Auftaktsatz doch etwas überraschend gegen den letzten Briten im Main-Draw, Dan Evans, durch. Am Ende siegte Moutet mit 4:6, 6:3, 7:6 (5) und 7:6 (1). Moutet trifft nun auf Felix Auger-Aliassime, der gestern mit Andy Murray kurzen Prozess machte. Im Falle eines Sieges könnte mit Dominic Thiem die Nummer zwei des Turniers warten.

Hier geht´s zum Draw der US Open.