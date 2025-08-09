US Open, Davis Cup, Laver Cup: Alcaraz und Rune sammeln Meilen

Carlos Alcaraz und Holger Rune stehen nicht nur sportlich anstrengende Wochen bevor.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 14:36 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wird für Spanien im Davis Cup antreten

Es spricht für Carlos Alcaraz, dass er trotz seiner vielen in diesem Jahr schon bestrittenen Matches immer noch dem Ruf des spanischen Davis-Cup-Kapitäns David Ferrer folgt. Auch wenn dies in den kommenden Wochen mit ziemlich viel Aufwand verbunden ist. Denn zunächst wird Alcaraz ja bei den US Open antreten, wo nicht unbedingt davon auszugehen ist, dass er wie im Vorjahr schon in Runde zwei seinen Abschied nehmen muss.

Danach geht es nun nach Marbella, wo das Davis-Cup-Treffen mit Dänemark wartet. Übrigens mit Holger Rune, der also dieselben Reiseplanungen wie Alcaraz vornehmen muss. Und in der Woche darauf müssen beide schon wieder zurück in die USA, noch dazu an die Westküste nach San Francisco, wo der Laver Cup ansteht. Aus Gegnern im Davis Cup werden also ein paar Tage später Teamkameraden für die Auswahl von Yannick Noah.

Rune schlägt Alcaraz in Barcelona

Als ob das nicht schon anstrengend genug wäre, kommt auch noch der Belagwechsel dazu. Denn die Spanier haben sich in Marbella für Sand als Unterlage entschieden. Für die heimische Mannschaft werden neben Alcaraz noch Alejandro Davidovich Fokina, Marcel Granollers und Pedro Martinez antreten. Aus dänischer Sicht ruhen die Hoffnungen neben Rune auf Elmer Möller, der in der jüngeren Vergangenheit immer stärker wird.

Das letzte Treffen auf Sand zwischen Alcaraz und Rune konnte übrigens der Däne für sich entscheiden, und zwar im Endspiel von Barcelona. Da allerdings war Carlos Alcaraz schon durch eine Verletzung beeinträchtigt, wegen der er anschließend in Madrid pausieren musste.