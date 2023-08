US Open: Denis Shapovalov muss Start absagen

Denis Shapovalov kann aufgrund einer Knieverletzung nicht an den US Open teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.08.2023, 06:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Denis Shapovalov verpasst auch die US Open

Nächster Rückschlag für Denis Shapovalov: Der Kanadier musste seine Teilnahme an den US Open aufgrund einer Knieverletzung absagen. Das gab der Weltranglisten-22. am Mittwoch in den sozialen Medien bekannt. Demnach benötige er für seine Rückkehr auf die Tour noch etwas Zeit.

Shapovalov hat seit dem Grand-Slam-Event in Wimbledon kein Match mehr auf der Tour bestritten. Schon im Südwesten Londons bereitete ihm das Knie Probleme, im Achtelfinale gegen den Russen Roman Safiullin konnte sich der 24-jährige Linkshänder kaum bewegen.

Ohnedies muss Shapovalov auf eine bislang enttäuschende Saison zurückblicken. Der Wimbledon-Halbfinalist von 2021 hält im laufenden Kalenderjahr bei einer Bilanz von 13 Siegen und 13 Niederlagen. Bei den US Open erreichte der Kanadier im Vorjahr die dritte Runde.

Shapovalov ist nicht der erste prominente Name, der in New York fehlen wird. Vor dem Nordamerikaner sagten unter anderem bereits Marin Cilic, Reilly Opelka, Nick Kyrgios, Jan-Lennard Struff und Pablo Carreno Busta ihre Teilnahme ab.