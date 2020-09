US Open: Denis Shapovalov überrascht gegen David Goffin, Borna Coric souverän

Nachdem Pablo Carreno Busta und Alexander Zverev bereits abends ins Viertelfinale der US Open eingezogen waren, folgten ihnen nachts Borna Coric und Denis Shapovalov.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 06:03 Uhr

Denis Shapovalov steht nach seinem Sieg über David Goffin im Viertelfinale der US Open

Es ist wohl die größte Chance in den vergangenen Jahren bei einem Grand-Slam-Turnier, die sich für einen Spieler außerhalb der "Big Three" nach der unfassbaren Disqualifikation von Novak Djokovic ergeben hat. Nachdem der Serbe in seinem Viertrundenduell mit Pablo Carreno Busta das Break zum 5:6 kassierte, schlug der Serbe einen Ball nichtsahnend gen Bande - und traf dabei eine Linienrichterin.

Damit steht Pablo Carreno Busta in der Runde der besten Acht bei den diesjährigen US Open. Dort bekommt es der Spanier nun mit Denis Shapovalov zu tun. Der Kanadier unterstrich in seinem Achtelfinalduell mit dem Belgier David Goffin seine blendende Verfassung und sicherte sich nach verlorenem Auftaktsatz einen 6:7 (0), 6:3, 6:4 und 6:3-Erfolg. Es ist das erste Grand-Slam-Viertelfinale für den 21-Jährigen.

Coric gegen Zverev

Im zweiten Viertelfinale in der oberen Hälfte des Tableaus treffen unterdessen Sascha Zverev und Borna Coric aufeinander. Zverev hatte am Abend keine Probleme gegen den Spanier Alejandro Davidovich-Fokina gehabt. Ebenso souverän agierte nachts auch Borna Coric, der dem Australier Jordan Thompson nicht den Hauch einer Chance ließ und mit 7:5, 6:1 und 6:3 obsiegte.

Heute kämpfen nun Dominic Thiem, Daniil Medvedev und Co in der unteren Hälfte des Draws um die verbleibenden vier Plätze im Viertelfinale. Der Österreicher trifft auf den kanadischen Youngster Felix Auger-Aliassime, Medvedev bekommt es mit dem Lokalmatador Francis Tiafoe zu tun.

