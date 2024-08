US Open: Der Recap zu Tag 1 - Musetti biegt den Serve-Bot, Rune rasselt raus

Der erste Tag der US Open 2024 hat auf der Männerseite ein paar unerwartete Ergebnisse gebracht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 05:56 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti hat bei den US Open gut losgelegt

Wer gedacht hätte, dass Holger Rune in einer seinen Ansprüchen nach verkorksten Saison mit seinem Halbfinal-Einzug in Cincinnati wieder in die Tour gefunden hat, der konnte sich angesichts der Vorstellung des Dänen in Runde eins der US Open nur die Augenreiben. Denn Rune lieferte gegen einen zugegeben sehr starken Brandon Nakashima eine indiskutable Leistung ab. Und verlor mit 2:6, 1:6 und 4:6.

In derselben Sektion des Draws tummelt sich auch Lorenzo Musetti. Der Italiener, vor wenigen Wochen Bronzemedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen in Paris, hatte die undankbare Aufgabe, Rückkehrer Reilly Opelka bespielen zu müssen. Der zeigte sich gewohnt aufschlagstark - schwächelte aber genau dann, als es darum ging, den vierten Satz auszusortieren. So gewann Musetti mit 7:6 (3), 1:6, 6:1 und 7:5.

Fritz nun gegen Berrettini

Musetti trifft in Runde zwei auf Miomir Kecmanovic, der von den verletzungsbedingten Aufgabe von Yoshihito Nishioka Anfang des fünften Satzes profitierte.

Tränen gab es auf dem Grandstand. Dort feierte nämlich Dino Schwartzman seinen Ausstand. Und das am selben tag wie sein bester Kumpel auf der Tour: Dominic Thiem. Eben der hatte früher am Tag im Arthur Ashe Stadium gegen Ben Shelton mit 4:6, 2:6 und 2:6 verloren. Schwartzman musste sich im Veteranen-Duell Gael Monfils 7:6 (1), 2:6, 2:6 und 1:6 geschlagen geben.

Keine Probleme hatten Grigor Dimitrov, Taylor Fritz und Matteo Berrettini - letztere beiden treffen am Mittwoch in Runde zwei aufeinander.

