US Open: Die junge Garde bläst zum Großangriff auf Novak Djokovic

Bei den US Open 2021 kommt es zum Duell der jungen Garde rund um Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas mit dem großen Dominator der letzten Jahre: Novak Djokovic.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.08.2021, 23:54 Uhr

Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev sind in Topform

Vor allem ein Detail beim ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati zeigt deutlich, wie gut sich die vordersten Vertreter der jungen Garde in Form befinden. Mit Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Andrey Rublev spielten sich die ersten Vier der Setzliste auch in die Vorschlussrunde, die Gruppe Unter-26-Jähriger tritt auch auf der großen Tennisbühne eines Masters-Events äußerst souverän auf.

Daniil Medvedev etwa wirkte über weite Strecken seines Halbfinalduells mit Andrey Rublev so, als wäre es schier unmöglich, gegen ihn von der Grundlinie einen direkten Gewinnschlag anzubringen. Zu stark agierte der Russe in der Defensive, zu präzise gelang es dem Weltranglistenzweiten, aus der Defensive blitzschnell in die Offensive umzuschalten. Dass sich am Ende aber doch sein jüngerer Landsmann Rublev durchsetzen konnte, spricht zum einen für den Weltranglistensiebenten, ist aber auch auf einen stetig müder werdenden Daniil Medvedev zurückzuführen.

Djokovic der große Gejagte

Dieser hat nun jedoch ohnehin eine Woche Zeit, seine Energietanks aufzufüllen - bei den US Open geht der Weltranglistenzweite als Anführer der großen Jäger des großen Grand-Slam-Coups ins Rennen. Dicht gefolgt von Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas. Ersterer konnte erst vor wenigen Wochen die beeindruckende Siegesserie von Novak Djokovic beenden, letzterer unterlag diesem in Roland Garros knapp in seinem ersten Grand-Slam-Endspiel.

Novak Djokovic ist es auch, der wohl von sämtlichen Vertretern der jungen Garde als der größte Konkurrent auf den Titel in Flushing Meadows gehandelt wird. Der Serbe ist das letzte verbliebende Mitglied der "Big Three" in New York City, nachdem Roger Federer und Rafael Nadal ebenso verletzungsbedingt passen müssen wie der Vorjahressieger Dominic Thiem.

Junge Garde sammelt Spielpraxis

Während sich der Weltranglistenerste aus Serbien nach seinem bitteren Ausscheiden bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Auszeit von der Tour genommen hat und ohne Wettkampfpraxis auf dem nordamerikanischen Kontinent in die US Open gehen wird, haben die jungen Vertreter bei den beiden ATP-Masters-1000-Events in Nordamerika nicht nur Spielpraxis sondern insbesondere Selbstvertrauen gesammelt.

Die junge Garde agiert in Topform, Zverev, Tsitsipas und Medvedev sind zur Stunde in einer Verfassung, in der sie den Branchenprimus aus Serbien tatsächlich nicht nur fordern, sondern auch besiegen können. Denn Djokovic ist verwundbar - und spürt den Druck des "Grand Slams", den der erfolgshungrige Serbe bei den US Open erreichen möchte. Es wird also ein Kampf zwischen dem etablierten Vertreter Djokovic und der jungen Garde. Die mit dem Selbstvertrauen im Rücken zum Angriff bläst.