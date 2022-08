US Open: Die unerklärliche Faszination mit Court 5

Die Spielansetzungen in der frühen Phase eines Grand-Slam-Turniers sind heikel. Bei den US Open 2022 bekommt ein kleines Stadion erstaunlich viel Prominenz ab.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2022, 13:45 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka hat Court 5 kein Glück gebracht

Stan Wawrinka, da gibt es kein Vertun, ist nicht weit weg vom Legenden-Status. Drei Majors hat der Schweizer in seiner brillanten Karriere gewonnen, eines davon bei den US Open. 2016 war´s - und Stan hat dabei das Arthur Ashe Stadium gerockt, zuallerletzt im Endspiel gegen Novak Djokovic. Nun läuft es in letzter Zeit aufgrund mehrerer Wehwehchen nicht mehr ganz so rund für Wawrinka - schön anzuschauen ist sein Spiel natürlich immer noch.

Das wird sich auch der reguläre Fan gedacht haben, der am Montag Tickets für den ersten Tag der großen Sause im Billie Jean National Tennis Center gekauft hat. Wawrinka gegen Corentin Moutet - das verspricht doch ein mindestens unterhaltsames Match und verdient einen Court, der auch ausreichend Zuschauern Platz bietet. Geworden ist es der Court 5. Der mit dem 4er und 6er ein Dreiergespann bildet, das im Vergleich mit den Showcourts doch sehr ordinär daherkommt. Und dementsprechend auch bis zum letzten Platz ausgebucht war.

Ein Versehen? Von wegen!

Muguruza, Hurkacz, Rublev auf dem kleinen Court

Denn der Spielplan für den Dienstag hat auf Court 5 folgende Line-Up gebracht: Zunächst einmal Garbine Muguruza, zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin. Gefolgt von Andrey Rublev, der Nummer neun der US Open 2022. Und danach auch noch gleich Hubert Hurkacz, als Finalist von Montreal ein seriöser Anwärter auf einen tiefen Run beim letzten Major des Jahres.

Wer sich da früh seinen Platz auf den kleinen Tribünen gesichert hat, war klar auf der Gewinnerseite. Aber die Frage ist natürlich, ob man die genannten Akteure nicht besser woanders untergebracht hätte. Es muss ja nicht gleich das Ashe oder das Armstrong Stadium sein. Aber der 17er, auf dem Dominic Thiem am Montag sein Match gegen Pablo Carreno Busta verlor, kann mit starker Atmosphäre glänzen.

Aber gut: Gerade zu Beginn der zwei Grand-Slam-Wochen ist die Auswahl an SpitzenspielerInnen noch groß (zumindest war sie das vor dem Ausscheiden von Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz und Simona Halep). Und mit Petra Kvitova, ihres Zeichens zweimalige Wimbledon-Siegerin, Grigor Dimitrov und Lokalmatador Frances Tiafoe hat auch Court 17 ein bisschen Glamour abbekommen.

