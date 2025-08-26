US Open: Djokovic, Alcaraz, Ruud - Rory McIlroy macht die große Tour

Golf-Legende Rory McIlroy hat seinen Besuch bei den US Open 2025 gleich zur ausgedehnten Kontaktpflege genutzt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 06:17 Uhr

Rory McIlroy und Tennis - war da nicht was? Ach, ja: Vor vielen, vielen Monden sah es ja danach aus, als ob der nordirische Golfstar mit Caroline Wozniacki den Bund der Ehe eingehen würde. Im Grunde genommen war alles geritzt - bis es sich Rory anders überlegte. Nicht schön für Caroline, die aber mittlerweile längst ihr Familienglück gefunden hat.

McIlroy dagegen konnte in diesem Jahr endlich auch The Masters in Augusta gewinnen, vervollständigte damit den Karriere-Grand-Slam (das hat Wozniacki bei weitem nicht geschafft). Und ist dem Tennis dennoch verbunden geblieben.

Und wie!

Am Sonntag spielte McIlroy am Nachmittag in der Nähe von Atlanta die vierte und letzte Runde bei der Tour Championship. Es lief nicht wahnsinnig gut, am Ende wurde es ein 23. Platz. Was Mcilroy andererseits die Zeit gab, schnell nach New York zu jetten, um dort am Abend Novak Djokovic zunächst bei der Arbeit zuzusehen und danach in den Katakomben des Arthur Ashe Stadium mit dem serbischen Großmeister einen regen Austausch zu pflegen.

Genau den gab es am Montag auch mit Carlos Alcaraz, diesmal auf dem Trainingscourt. Die neue „Frisur“ von Carlitos mag da wohl auch ein Thema gewesen sein.

Und am Abend ging es dann auch noch in die Box von Casper Ruud. Was inhaltlich ganz besonders viel Sinn macht. Denn während Alcaraz zwar als guter Golfer gilt, ist Ruud wohl derjenige ATP-Profi, der in McIlroys Disziplin am besten abschneiden würde.



