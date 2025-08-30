US Open: Djokovic trotz Satzverlust sicher weiter - jetzt wartet Struff

Novak Djokovic ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Cameron Norrie in das Achtelfinale der US Open eingezogen. Dort geht es gegen Jan-Lennard Struff.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 04:19 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft im Achtelfinale der US Open 2025 auf Jan-Lennard Struff

Für einen ganz kurzen Moment bei einem Match von Novak Djokovic dachte man mal wieder: “Er wird doch nicht …?” Aber, nein. Natürlich würde er nicht gegen Cameron Norrie oder einen Spieler dieser Preisklasse verlieren. Aber: Nachdem der Brite den zweiten Satz im Tiebreak geholt und in Durchgang drei gleich mit einem Break begonnen hatte, konnte man ja ein bisschen Spannung antizipieren.

Was natürlich nicht der Fall war. Denn Norrie wurde von Djokovic körperlich dermaßen malträtiert, dass er wie schon in der Runde davor gegen Zachary Svajda nur noch die Früchte dieser Arbeit einfahren musste. Der 24-malige Major-Champion gewann mit 6:4, 6:7 (4), 6:2 und 6.3. Djokovic servierte dabei 18 Asse - und stellte seine eigene Bestleistung ein. Im Rahmen seines 93. Matchsiegs bei den US Open.

Djokovic hat alle sieben Matches gegen Struff gewonnen

Im Achtelfinale trifft Djokovic nun auf Jan-Lennard Struff, der gegen Frances Tiafoe auf einen ganz sicheren Sieg zusteuerte, beim Stand von 5:3 im dritten Satz aber plötzlich Nerven zeigte. Im Tiebreak ein paar Minuten später musste Struff einen Satzball von Tiafoe abwehren - zog aber schließlich mit 6:4, 6:3 und 7:6 (7) erstmals in die Runde der letzten 16 ein.

Die Bilanz spricht eindeutig für Djokovic: Er hat alle sieben Matches gegen Struff gewonnen. Allerdings liegt die letzte Begegnung der beiden auch schon vier Jahre zurück.

Shelton muss aufgeben

Tiafoe war nicht der einzige US-Amerikaner, der am Freitag Federn lassen musste. Ben Shelton, einer der Mitfavoriten, verletzte sich nämlich im vierten Satz gegen Adrian Mannarino an der linken Schulter und musste beim Stand von 6:3, 3:6, 6:4 und 4:6 aufgeben.

Grund zur Freude gab es auch für die tschechischen Tennisfans. Denn sowohl Tomas Machac wie auch Jiri Lehecka zogen in das Achtelfinale ein. Machac gewann am Abend gegen Ugo Blanchet mit 7:5, 6:3 und 6:1. Und Lehecka bezwang Raphael Collignon sicher mit 6:4, 6:4 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in New York City