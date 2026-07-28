US Open: Djokovic und Sabalenka treten gemeinsam im Mixed an

Novak Djokovic und Aryna Sabalenka werden in ein paar Wochen gemeinsam den Mixed-Doppel-Wettbewerb bei den US Open 2026 bestreiten. Als eines von vielen prominenten Paaren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.07.2026, 07:18 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka und Novak Djokovic bei der World Tennis League im Jahr 2022

Vorneweg Folgendes: Die Titelverteidiger sind auch 2026 im Mixed-Hauptfeld vertreten, Sara Errani und Andrea Vavassióri hatten sich im vergangenen Jahr ja gegen die gesamte Einzel-Prominenz durchsetzen können. Und auch ein paar andere Paarlauf-Größen haben Einzug in den diesjährigen Wettbewerb gefunden: zum Beispiel Katerina Siniakova und Henry Patten.

Die größte Aufmerksamkeit wird aber wohl die Paarung Novak Djokovic und Aryna Sabalenka genießen. Djokovic hatte sich 2025 ja and Seite von Olga Danilovic versucht, das Vergnügen war eher ein kurzes. Wie auch jenes von Alexander Zverev mit Belinda Bencic. In der diesjährigen Ausgabe wird Zverev mit Taylor Townsend an der Seite aufschlagen.

Andreeva und Medvedev tauschen Partner

Die selbsternannten Favoriten aus dem Vorjahr sind auch wieder gemeinsam am Start: Taylor Fritz und Elena Rybakina. Die beiden waren ja die ersten „Opfer“ von Errani und Vavassori. Mirra Andreeva hat von Daniil Medvedev auf Andrey Rublev als Partner gewechselt, Meddy spielt 2026 mit Diana Shnaider.

Das überraschendste Paar im Draw sollte jenes von Nuno Borges und Elena-Gabrilea Ruse sein. Vor allem Borges gilt nicht als Doppel-Spezialist - und steht im Einzel auch nicht wahnsinnig weit vorne. Was natürlich auch für Kai Nishikori gilt. Aber dem Japaner sollte man beim letzten Major seiner Karriere schon noch einen Mixed-Start an der Seite von Landsfrau Naomi Osaka zugestehen.

Gespielt wird wieder über zwei Tage in der Woche der Qualifikation für das letzte Majot des Jahres. Hier die Mixed-Paare für die US Open 2026: