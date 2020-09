US Open: Dominic Thiem - „Das kann ein richtig geiles Match werden“

Dominic Thiem steht nach seinem Drei-Satz-Sieg gegen Alex de Minaur erstmals im Halbfinale der US Open. Auf das Match gegen Vorjahresfinalist Daniil Medvedev freut sich die österreichische Nummer eins.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.09.2020, 09:34 Uhr

© Getty Images In Montreal 2019 hatte Daniil Medvedev die Nase vorne

Alex Stober agiert im Grunde gerne im Hintergrund, auch wenn der Physiotherapeut von Dominic Thiem ziemlich viel Airtime bei Tennis-Übertragungen bekommt. Kein Wunder, Stober ist derjenige Mann, der die meiste Zeit mit Thiem auf der Tour verbringt. Und der schon nach dem Erfolg seines Schützlings gegen Félix Auger-Aliassime die Muskeln hat spielen lassen. Nach der Night Session am Mittwoch und dem 6:1, 6:2 und 6:4 gegen Alex de Minaur demonstrierte Stober mit dem angespannten Bizeps wieder Stärke: die Stärke von Dominic Thiem, der sich mit Ausnahme einer kurzen Phase im dritten Akt durch einen hartnäckigen Gegner durchgepowert hat.

Es steht also das nächste Halbfinale in einem Grand-Slam-Turnier für Thiem an, sein zweites auf Hartplatz, die Premiere in New York City. Vor zwei Jahren war der Österreicher gegen Rafael Nadal knapp dran, scheiterte im Tiebreak des fünften Satzes sehr weit nach Mitternacht. In einem sehr gut gefüllten Arthur Ashe Stadium, das die Spieler mit Fortdauer des Matches immer mehr gepusht hat. Genau das ist nun auch eine Aufgabe von Alex Stober, an vorderster Front sitzt in der Box von Thiem natürlich Coach Nicolas Massu.

Thiem gegen Medvedev 2019 zweimal auf dem Court

Mit dem Chilenen wird Dominic Thiem in den nächsten eineinhalb Tagen an einer Strategie arbeiten, um gegen Daniil Medvedev zu bestehen. Den einzigen Spieler, der bei den US Open 2020 noch keinen Satz verloren hat. Thiem gegen Medvedev, diese Partie gab es 2019 zweimal, einmal in Barcelona, einmal in Montreál. Zu beiden Anlässen war einer der beiden Spieler nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, Medvedev kam müde ins Finale in Barcelona, Thiem schon halbkrank in die Begegnung in Kanada.

Das merkte auch Thiem in seiner Pressekonferenz nach dem Match an. „In Barcelona und davor in Monte Carlo hat er ganz lange Partien gespielt und war dann komplett hin im Finale, ist nach 20 Minuten völlig weggebrochen. Und in Montreal war ich nicht anwesend. Diese beiden Spiele dienen wirklich nicht zu einer Referenz.“ Am Freitag werde es in New York City ganz anders werden. „Wir spielen beide gut. Und ich denke, dass wir beide gemeinsam mit Sascha Zverev und Stefanos Tsitsipas doch am nächsten an den Großen Drei dran sind, was unser Level anbelangt. Und vor allem, dieses Level in einem Grand-Slam-Match auch ganz lange zu spielen. Und genau das nehme ich mir vor. Dass ich ohne Löcher spiele, weil das wird er auch machen. Und dann kann es ein richtig geiles Match werden.“

Lob für Alexander Zverev

Nicht ganz so geil haben viele Beobachter den Auftritt von Alexander Zverev gegen Borna Coric gefunden. Dominic Thiem hat nicht das gesamte Match seines deutschen Kumpels gesehen, teilt diese Einschätzung aber nicht. „Es stimmt schon, dass die beiden im Tiebreak des zweiten Satzes nicht Höchsttempo gegangen sind, aber sie haben halt beide keine Fehler gemacht. Es ist halt schwierig. Weil wenn einer offensiv wird, kontert der andere sofort. Sie haben beide diese Taktik gewählt, das muss man akzeptieren. Es war für beide eine Chance, in ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier einzuziehen. Es war am Ende eine großartige Leistung von Sascha nach einem völlig verkorksten ersten Satz.“

Mangelnde Aggressivität kann man Dominic Thiem jedenfalls nur in den seltensten Matches unterstellen. Aber auch gegen Daniil Medvedev wird es wie gegen Alex de Minaur darauf ankommen, die Offensive kontrolliert anzulegen. Vielleicht noch kontrollierter. Denn auch der Russe ist ein herausragender Konterspieler. Im Gegensatz zu de Minaur kann Medvedev sein Level aber über die volle Distanz eines Matches halten.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open 2020