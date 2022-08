US Open: Dominic Thiem - Nicht die besten Erinnerungen an den Court 17

Dominic Thiem startet schon am Montag in die US Open 2022 gegen Pablo Carreno Busta (ab ca. 22 Uhr live bei Europsort und in Österreich bei ServusTV). Auf einem Court, mit dem er keine guten Erinnerungen verbindet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2022, 11:26 Uhr

© Getty Images Ja, es war wahr: 2015 ist Dominic Thiem leicht erblondet nach New York gekommen

Von Jens Huiber aus New York City

Achtung, es folgt ein sachdienlicher Hinweis für Kurzentschlossene: Wer, völlig zurecht übrigens, plant, Dominic Thiem bei seinem ersten US-Open-Match 2022 zu unterstützen, der sollte keineswegs blauäugig auf die Tribünen des Court 17 im Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows pilgern. Denn der 17er stellt Spieler wie Fans vor hohe Herausforderungen, an normalen Sommertagen kann das Stadion zum Hitzekessel werden, schattige Plätzchen gibt es so gut wie nicht.

Nun ist Dominic Thiem ja nicht zum Vergnügen in den Big Apple gereist. Wobei: alleine der Umstand, dass der Champion von 2020 wieder in der Lage ist, professionelles Tennis zu spielen, wird Thiem schon Freude bereiten. Und die ungewohnte Ruhe vor dem Sturm schadet sicherlich auch nicht. Vor wenigen Jahren hätte Dominic Thiem a) in der Woche vor den US Open wohl kein Turnier gespielt wie eben jetzt in Winston-Salem, wäre b) sicherlich Teil der Benefizveranstaltung am Mittwochabend im Arthur Ashe Stadium gewesen, und hätte c) am Freitag im Rahmen des Media Days lästigen Presseverpflichtungen nachkommen müssen.

Thiem trainiert mit Altmaier

So hat der immer noch 28-Jährige aber außerhalb der Anlage trainiert, für den Samstag ist eine Übungseinheit mit dem Deutschen Daniel Altmaier avisiert. Auch das ein Hingucker - vor allem für Freunde der gepflegten einhändig gespielten Rückhand. Eben die hat Pablo Carreno Busta bekanntlich nicht im Gepäck, dafür eine 0:7-Bilanz gegen seinen montäglichen Gegner Dominic Thiem (ab ca. 22 Uhr live bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV). Auf der ATP-Tour. In der frühen Schaffensphase der beiden konnte der Spanier eine Begegnung bei einem Challenger für sich entscheiden.

© Getty Images Abends kann der 17er richtig Spaß machen - auch wenn Thiem 2015 dort gegen Kevin Anderson verloren hat

Court 17 also. Das ist eine angemessene Bühne für den rekonvaleszenten Champion von vor zwei Jahren und den frisch gekürten Sieger von Montreal. Dominic Thiem hat hier noch gar nicht mal so oft gespielt, in Erinnerung ist lediglich das Duell mit Kevin Anderson aus dem Jahr 2015 geblieben. Thiem verlor damals in drei Sätzen (die letzten beiden im Tiebreak), allerdings unter fast milden Bedingungen am frühen Abend. Anderson war lange die Antithese zu Pablo Carreno Busta: Gegen den einen konnte Thiem nicht gewinnen (bis 2018 schließlich in Madrid und später in New York doch zwei Siege folgten - bei sieben Niederlagen), gegen den anderen nicht verlieren.

Carreno Busta verteilt keine Geschenke

Ob das auch am Montag noch Bestand haben wird? Die Bilanz gegen Carreno Busta kommt ja nicht von ungefähr, die Spielanlage des Spaniers passt Dominic Thiem bestens ins eigene Konzept. Solides Grundlinientennis, aber keine Monster-Aufschläge. „PCB“ verteilt zwar keine Geschenke, ein Thiem in der Form von 2020 wäre darauf aber auch nicht angewiesen gewesen. Ob das immer noch so ist, wird am Montagnachmittag New Yorker Zeit geklärt.

