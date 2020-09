US Open: Dominic Thiem steht in New York in Runde zwei

Dominic Thiem steht in der zweiten Runde der US Open 2020. Der an Position zwei gesetzte Österreicher besiegte Jaume Munar aus Spanien mit 7:6 (6), 6:3, w.o.. Das Spiel gibt es in unserem Live-Ticker nachzulesen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2020, 21:52 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem steht in New York in Runde zwei

Mitte des ersten Satzes im Match zwischen Dominic Thiem und Jaume Munar war eine Statistik zu bestaunen, die den Spielverlauf im Louis Armstrong Stadium gut auf den Punkt brachte: Zehn Gewinnschläge waren da für Thiem notiert, lediglich zwei für dessen Gegner. Österreichs Nummer eins war also der aggressivere Spieler, ging auch mit dem ersten Break mit 3:2 in Führung. Als es allerdings darauf ankam, den Satz auszuservieren, wackelte der Favorit doch noch einmal. Mit seiner dritten Chance glich Munar, der an der Akademie von Rafael Nadal trainiert, zum 5:5 aus.

Tiebreak also. In der Kurzentscheidung ließ Thiem zunächst eine 5:1-Führung beinahe gänzlich dahinschmelzen, vergab nach dem 6:4 zwei Satzbälle. Dass Thiem den ersten Akt dennoch für sich entscheiden konnte, verdankte er einem couragierten Smash von der Grundlinie und einem Ass, das das 8:6 im Tiebreak besiegelte.

Munar muss nach zweitem Satz aufgeben

Der Auftakt in den zweiten Satz verlief für Thiem erfreulich, er holte sich nach mehreren ausgelassenen Chancen Munars Aufschlag zum 2:0. Und kassierte umgehend das Rebreak. Thiem steckte den Rückschlag gut weg, hatte seinen Kontrahenten mittlerweile ziemlich müde gespielt: Das neuerliche Break zum 5:3 ging der Nummer zwei des Turniers sehr leicht von der Hand. Wenige Augenblicke später servierte Thiem den zweiten Satz aus - und Jaume Munar musste aufgeben.

Mit seiner Leistung zeigte sich Thiem im On-Court-Interview durchaus zufrieden: Er habe fast zwei Stunden auf dem Court gestanden, Munar und er hätten sich starke Ballwechsel geliefert. Seinem unterlegenen Gegner wünschte Thiem nur das Beste.

In der zweiten Runde trifft Dominic Thiem am Donnerstag auf den Inder Sumit Nagal, der sich gegen Bradley Klahn in vier Sätzen behaupten konnte.

