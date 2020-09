US Open: Dominic Thiem zweites Match nach 18:00 Uhr, Daniil Medvedev in der Nacht

Der Spielplan für den heutigen Donnerstag bei den US Open ist da. Dominic Thiem wird erneut zur besten Sendezeit aufschlagen, Daniiil Medvedevs Fans hingegen müssen eine weitere Nachtschicht einlegen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.09.2020, 09:49 Uhr

Daniil Medvedev wird die vierte Partie nach 17:00 Uhr bestreiten

Dominic Thiem darf bei den US Open 2020 erstmals im Arthur Ashe Stadium aufschlagen. Der Österreicher wird sein Zweitrundenduell mit Sumit Nagal am heutigen Donnerstag als zweite Partie nach 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit bestreiten, zuerst werden sich Leyla Fernandez und Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin am Centre Court duellieren.

Die Ansetzung im Arthur Ashe Stadium, sie bleibt auch weiterhin nur so gespickt mit Highlights. Nach Dominic Thiems zweitem Auftritt, aber nicht vor 23:00 Uhr europäischer Zeit, wird Serena Williams den Centre Court betreten. Die US-Amerikanerin trifft auf Margarita Gasparyan. Im Anschluss an das Spiel der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin beschließen Andy Murray und Felix Auger-Aliassime den Spieltag im Arthur Ashe Stadium.

Medvedev als viertes Match nach 17:00 Uhr

Die Nummer drei des Turniers und Vorjahresfinalist Daniil Medvedev wird sein Zweitrundenmatch gegen Christopher O´Connell im Louis Armstrong Stadium bestreiten, die Partie ist als viertes Match nach 17:00 Uhr europäischer Zeit angesetzt, neben zwei Damenmatches werden Milos Raonic und Vasek Pospisil vorm Russen im zweitgrößten Stadion der Anlage aufschlagen.

Matteo Berrettini, die Nummer sechs des Turniers, bekommt es auf Court 17 im dritten Match nach 17:00 Uhr mit dem Franzosen Ugo Humbert zu tun. Zuvor werden Garbine Muguruza und Andrey Rublev auf diesem Platz zu Werke gehen. Im Anschluss an das Zweitrundenspiel Berrettinis wird Madison Keys den Spieltag auf Court 17 abschließen.

Hier geht´s zum gesamten Spielplan für den heutigen Mittwoch.