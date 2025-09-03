US Open: Drake setzt 300K auf Sieg Sinner!

Eine Wette auf Jannik Sinner als US-Open-Champion 2025 ist zwar nicht besonders fantasievoll, kann aber erstaunlich viel Geld einbringen. Wenn man wie Musiker Drake auch ordentlich Kohle vorstreckt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 07:55 Uhr

Wohl dem, der einfach mal 300.000.- US Dollar auf den Ausgang eines Tennisturniers setzen kann. Andererseits: das Gesamtvermögen, das Musiker Drake in seiner Karriere bislang angehäuft hat, wird auf mehr als 250 Millionen Dollar geschätzt. Und dazu kommt: Drake hat die 300K ja nicht auf einen US-Open-Triumph von, sagen wir mal, Arthur Rinderknech eingezahlt. Sondern auf Jannik Sinner getippt.

Dazu kommt: Die Quote auf eine Titelverteidigung stehen erstaunlich gut. Nämlich bei 1,9. Sollte Sinner am Sonntag also tatsächlich zum zweiten Mal die Siegertrophäe hoch halten, dann bekäme Drake eine Auszahlung von 507.000.- Dollar. Damit ließe sich schon zumindest ein angemessener Urlaub finanzieren. Drake hat seine Wette übrigens selbst in den sozialen Medien präsentiert.

Bislang gibt es ja auch keine Anzeichen, dass sich Sinner von irgendjemand in die Suppe spucken lassen würde. Mit Ausnahme von Denis Shapovalov waren alle Gegner des Branchenprimus heillos überfordert. Im Achtelfinale gestattete Sinner Alexander Bublik nur drei Spielgewinne. Und auch in seinem Viertelfinale gegen Lorenzo Musetti ist die Nummer eins der Welt klarer Favorit. Da ist die Quote auf den Matchsieg wohl deutlich geringer als das, was Drake vor Turnierbeginn bekommen hat.

