US Open: Ehemaliger Finalist Kei Nishikori sagt Teilnahme ab

Kei Nishikori hat seine Teilnahme an den US Open aufgrund einer Rückenverletzung abgesagt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 19:52 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori sagte seinen Start ab

Kei Nishikori wird bei den US Open 2025 nicht an den Start gehen. Wie der ehemalige Weltranglistenvierte am Mittwoch mitteilte, musste er seine Teilnahme am letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres aufgrund einer Rückenverletzung absagen. “ Ich habe eine MRT-Untersuchung meines Rückens machen lassen und er ist noch nicht zu 100 Prozent geheilt. Ich arbeite hart daran, bald wieder auf den Platz zurückzukehren”, schrieb der Japaner.

Nishikori war nach zuletzt nach knapp drei Monaten Pause beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati auf die Tour zurückgekehrt. Gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli war für den 35-Jährigen schon in Runde eins Endstation. Nun also muss der verletzungsanfällige Asiate erneut eine unfreiwillige Auszeit nehmen.

Die US Open sind Nishikoris mit Abstand bestes Grand-Slam-Turnier. 2014 erreichte er in New York das einzige Major-Finale seiner Karriere, war in diesem gegen Marin Cilic jedoch chancenlos. 2016 und 2018 stieß der Japaner jeweils in Halbfinale vor. In diesem Jahr wird Nishikori von einem Lucky Loser ersetzt werden.