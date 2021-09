US Open: Frances Tiafoe sorgt für nächste Überraschung

Der US-Amerikaner Frances Tiafoe (ATP-Nr. 50)hat überraschend Andrey Rublev (ATP-Nr. 7) aus dem Turnier genommen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 08:36 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe

Was für ein Tag, was für eine Nacht bei den US Open in New York! Und nach Stefano Tsitsipas und Naomi Osaka hat es den nächsten Top-Ten-Spieler erwischt. Denn Frances Tiafoe legte gegen Andrey Rublev einen sensationellen Auftritt hin, siegte am Ende - um kurz nach 2 Uhr Ortszeit in New York - mit 4:6, 6:3, 7:6 (6), 4:6 und 6:1.

Tiafoe riss sich nach seinem Sieg das Shirt vom Leib, ließ sich von den Zuschauern und seiner Box feiern. "Ihr wart unglaublich, ihr seid der Grund, warum ich heute gewonnen habe!", sagte er im Gespräch mit Darren Cahill.

Gegen Rublev wehrte er im dritten Durchgang einen Satzball ab, im fünften Satz spielte er wie aus einem Guss, schoss speziell die Vorhand immer schneller und regelmäßig ins Feld. Das kritische Spiel zum 3:0 war hierbei die Vorentscheidung, Rublev blieb nach Tiafoes 5:0-Führung nur noch das Ehrenspiel. "Auf diese Matches habe ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, wusste ich, dass ich ihn schlagen werde", sagte Tiafoe.

Tiafoe im Überraschungs-Draw mit Gojowczyk

Der 23-jährige Tiafoe, vor Jahren einer der größten Hoffnungsträger der US-Amerikaner, aber oft zu ungestüm und inkonstant, trifft im Achtelfinale auf Youngster Felix Auger-Aliassime.

Das Feld in seinem Viertel ist damit recht offen: Auger-Aliassime, Tiafoe, Alcaraz oder Peter Gojowczyk - einer von den Vieren wird damit erstmals das Halbfinale bei den US Open 2021 oder bei einem Grand-Slam-Turnier generell erreichen. Der erst 18-jährige Alcaraz hatte in der Day Session nach einem sensationellen Auftritt gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen.

