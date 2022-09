US Open: Fulminanter Casper Ruud fegt Matteo Berrettini vom Platz

Casper Ruud steht nach einer beeindruckenden Leistung im Halbfinale der US Open. Der Norweger ließ Matteo Berrettini über weite Strecken keine Chance und wartet nun auf den Sieger des Duells zwischen Karen Khachanov und Nick Kyrgios (Hier das Match im Re-Live).

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.09.2022, 20:52 Uhr

Casper Ruud steht nach einem klaren Sieg über Matteo Berrettini im US-Open-Halbfinale

Der Start in dieses Match verlief wie auf einer schiefen Ebene. Matteo Berrettini schien zunächst einen rabenschwarzen Tag erwischt zu haben, wirkte nicht nur auf der Rückhand, sondern mit dem ganzen Spiel völlig von der Rolle. Und sah sich entsprechend nach nur wenigen Minuten mit einem 0:5-Rückstand konfrontiert. Die Höchststrafe ließ sich für den Römer zwar noch verhindern, Ruud stellte dennoch problemlos mit 6:1 auf 1:0-Sätze.

An dieser Tonart sollte sich auch in Durchgang zwei zunächst wenig ändern: Der Norweger hatte dank großartiger und in Durchgang zwei anfangs tatsächlich fehlerfreier (!) Leistung deutlich Oberwasser und zog erneut schnell auf 5:1 davon. Von nun an begann die schier unglaubliche Dominanz des Weltranglistensiebenten aber zu bröckeln. Matteo Berrettini konnte auf 5:4 verkürzen, musste dann aber recht chancenlos mitansehen, wie Casper Ruud Satz zwei mit einem soliden Aufschlagspiel zumachte.

Ruud kommt in Satz drei zurück

Insgesamt hatte sich nun aber doch einiges verändert: Matteo Berrettini war in diesem Match nämlich angekommen. Und zeigte gewohnte Tugenden: großartige Aufschläge, wuchtige Vorhände und eine solide, wenngleich ungefährliche Rückhand. Die von Casper Ruud gegen Ende des zweiten Satzes, Berrettini hatte beim Stand von 5:2 erstmals zwei Satzbälle, gewinnbringend massiert wurde.

Berrettini ließ also noch einmal schleifen, musste beim Stand von 5:3 nach großem Kampf das Rebreak hinnehmen, Ruud servierte sich wenig später sicher zum 5:5. Alles wieder in der Reihe in Durchgang drei. Immer wieder versuchte es Berrettini in dieser Phase erfolglos mit Netzvorstößen, der Norweger wusste dies bärenstark auszunutzen. Wenige Augenblicke später musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen.

Ruud mit großartigem Tiebreak

In diesem ließ Berrettini bei eigenem Aufschlag ungewohnt viel zu, Ruud holte sich gleich drei Minibreaks - und beim Stand von 6:2 vier Matchbälle am Stück. Nummer drei passte, Ruud siegte schließlich mit 6:1, 6:4 und 7:6 (4) und steht im Semifinale der US Open 2022.

Im Halbfinale trifft Casper Ruud auf den Sieger des Duells zwischen Karen Khachanov und NIck Kyrgios. Auf der unteren Hälfte des Draws bestreiten Frances Tiafoe und Andrey Rublev sowie Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die beiden Semifinals. Im Falle eines Einzugs ins Endspiel der US Open würd Casper Ruud ab Montag als neue Nummer eins der Welt geführt werden.

Hier könnt ihr das Match im Re-Live nachlesen!