US Open: Halbfinale! Zverev hat mit van de Zandschulp kaum Probleme

Alexander Zverev ist mit einem 6:2, 7:5 und 6:1 gegen Botic van de Zandschulp ins Halbfinale der US Open 2026 eingezogen. Dort geht es am freitag gegen Karen Khachanov.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.09.2026, 04:22 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev am Mittwoch in Flushing Meadows

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das Match begann mit exakt vier ausgeglichenen Aufschlagspielen, dann zog Alexander Zverev ein bisschen das Tempo an, sicherte sich Satz eins nach 37 Minuten mit 6:2. Ohne Botic van de Zandschulp dabei eine Chance als Rückschläger einzuräumen. Das sollte sich im sechsten Spiel des zweiten Durcggangs ändern, aber der Niederländer ließ seinen ersten Breakball liegen. Hatte aber wenige Minuten später beim Stad von 5:4 als Rückschläger tatsächlich einen Satzball. Den Zverev abwehrte.

Stattdessen schlug die Nummer eins der US Open 2026 selbst zum 6:5 zu. Mit freundlicher Mithilfe von van de Zandschulp, der gleich drei Vorhandfehler in Folge anbot. Diese Geschenke nahm Zverev gerne an, brachte diesen Satz nach insgesamt 100 Minuten Spielzeit ins Trockene.

Zverev am Freitag gegen Khachanov um sein zweites US-Open-Finale

Im dritten Akt schlug Alexander Zverev dann schon im dritten Spiel zu, sicherte sich mit einem soliden Smash das Break zum 2:1. Das nächste folgte zum 4:1, van de Zandschulp hatte sich da schon aufgegeben. Nach 2:17 Stunden machte Zverev dem Spuk ein Ende. Um 22:20 Uhr Ortszeit - so früh war er bei diesen US Open noch nie fertig geworden.

Im Halbfinale geht es nun gegen Karen Khachanov. Der Russe profitierte von der Aufgabe von Alexander Blockx beim Stand von 6:2, 7:5 und 3:2 aus Sicht von Khachanov. Blockx war schon angeschlagen in die Partie gegangen, wird wohl kommende Woche im Davis Cup in Österreich nicht spielen können. Khachanov hingegen darf am Freitag gegen Alexander Zverev ran. Und das mit einer Bilanz von drei Siegen und sechs Niederlagen.

Für Alexander Zverev geht es um die zweite Finalteilnahme in Flushing Meadows überhaupt. 2020 musste er sich ja Dominic Thiem in einem dramatischen Endspiel geschlagen geben. Karen Khachanov hat noch nie das Endspiel eines Majors erreicht.

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern