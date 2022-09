US Open: Heute vor 51 Jahren - erstmals endet ein Endspiel im Tiebreak

Die US Open waren das erste Major-Turnier, das Satzentscheidungen im Tiebreak eingeführt hat. 1971 hat Stan Smith erstmals ein Finale mit einem Sieg in einer Kurzentscheidung gewonnen.

© Getty Images Stan Smith anno 1971

Achtung, Fake News! Wenn der geneigte Tennisfan die Überschrift über diese, Artikel liest, zieht er oder sie natürlich sofort folgenden Schluss: Das Endspiel der US Open 1971 (zwischen Stan Smith und Jan Kodes übrigens) ist über fünf Sätze gegangen. Und wurde im allerletzten Moment in einem Tiebreak entschieden. Tatsächlich spielten Smith und Kodes nur vier Sätze, der US-Amerikaner gewann mit 3:6, 6:3, 6:2 und 7:6 (3).

Streng genommen hat dieses Finale also tatsächlich sein Ende mit einem Tiebreak gefunden. Aber eben nicht über die volle Distanz. Ebenso wie 1989, als Boris Becker gegen Ivan Lendl in vier Durchgängen gewann. Oder 1996, als Pete Sampras Michael Chang in drei Sätzen bezwang. Tatsächlich hat es in der doch schon sehr langen Geschichte der US Open, ja, aller Grand-Slam-Turniere, bei den Männern lediglich ein Endspiel gegeben, das in einem klassischen Tiebreak im fünften Satz entschieden wurde: 2020 zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev. Bekanntlich mit dem besseren Ende für den Österreicher.

Navratilova als Leidtragende

So etwas wird nicht wiederkommen. Denn die Kakophonie in Sachen Entscheidung bei Majors hat ja ihr Ende gefunden. Aktuell und wohl auch künftig werden alle Matches bei den vier größten Turnieren in einem Match-Tiebreak im fünften bzw. dritten Satz entschieden.

Bei den Frauen gab es die knappest mögliche Bestimmung der Siegerin in New York City übrigens zweimal. Und bei beiden Gelegenheiten war Martina Navratilova die Leidtragende: 1981 unterlag Navratilova Tracy Austin ebenso im Tiebreak des dritten Satzes wie vierJahre später Hana Mandlikova.