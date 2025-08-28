US Open: Hopp, Swiss! Nach Kym auch Riedi in Runde drei!

Mit Jerome Kym und Leandro Riedi stehen zwei Schweizer Qualifikanten in der dritten Runde der US Open 2025.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 23:08 Uhr

© Getty Images Leandro Riedi steht in Flushing Meadows in Runde drei

Was soll da noch gehen, wenn man gegen einen Mann wie Francisco Cerundolo mit 0:2-Sätzen in Rückstand liegt? Nun, Leandro Riedi hat gezeigt, dass man das Handtuch sehr wohl nicht werfen muss. Denn der Qualifikant aus der Schweiz drehte das Match, gewann gegen Cerundolo schließlich mit 3:6, 4:6, 6:4, 6:4 und 6:2. Der Argentinier hätte indes gewarnt sein müssen: Denn er selbst hatte zum Auftakt gegen Matteo Arnaldi genau dasselbe Comeback hingelegt.

Für Riedi ist dieser Erfolgslauf natürlich besonders befriedigend. Denn der 23-Jährige war in den letzten Jahren so heftig von Verletzungen gebeutelt wie kaum ein anderer Tennisprofi.

Riedi nun gegen Majchrzak

Und mit Jerome Kym steht ja noch ein zweiter Schweizer in der dritten Runde. Kym hatte gestern ein wahres Epos gegen Brandon Nakashima gewonnen - wie Riedi in fünf Sätzen, die aber deutlich enger ausfielen.

Die weiteren Aussichten für die beiden Eidgenossen? Schwierig. Aber das ist in diesem Stadium eines Grand-Slam-Turniers ja auch nicht anders zu erwarten. Kym spielt schon am Freitag gegen Taylor Fritz, das Match wurde im Louis Armstrong Stadium angesetzt. Riedi wiederum trifft auf Kamil Majchrzak, der sich gegen Karen Khachanov im Tiebreak des fünften Satzes durchsetzen konnte. Übrigens wie Riedi nach 0:2-Satzrückstand.

