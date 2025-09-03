US Open: Im Doppel ist niemand sicher

Die drei topgereihten Doppel-Paare bei den US Open 2025 sind früh ausgeschieden. Und mit Kevin Krawietz und Tim Pütz fehlt nun auch die Nummer vier im Turnierraster.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 09:56 Uhr

No jokes with names, schon klar. Aber: Es ist quasi ausgeschlossen, dass Kevin Kraiwetz und Tim Pütz im Laufe dieser US Open (und womöglich auch ihrer hoffentlich noch langen Restkarriere) irgendwann gegen ein Doppelteam spielen, dass ein großartigeres Cowboy-Namen-Paar abgibt als Cooper Williams und Theodore Winegar. Und das aus Sicht der deutschen Davis-Cup-Paarung Allerbeste? „KraPütz“ haben die Begegnung mit den beiden Amerikaner am Montag zwar knapp, aber eben dennoch gewonnen. Um dann gegen Michael Venus und Yuki Bhambri trotz 4:2-Führung im zweiten Stz mit 4:6 und 4:6 auszuscheiden.

Es ist ein wahres Gemetzel, das sich da im Doppel-Tableau abspielt, niemand darf sich sicher fühlen. Das ist schon in Runde eins zu beobachten gewesen. Da hat es gleich mal die an Position eins gesetzten Wimbledon-Champions Julian Cash und Lloyd Glasspool erwischt. Und zwar gegen Alexander Erler und Robert Galloway. Die dann natürlich gleich in der folgenden Partie ausgeschieden sind.

Die Topfavoriten haben sich schon verabschiedet

Weiter im Text: An Position zwei waren Marcelo Arevalo und Mate Pavic eingereiht. Die aber mussten sich auch schon nach dem zweiten Match nach neuen Aufgaben umsehen. Denn Tomas Machac und der wirklich unbescholtene Matej Vocel hatten da nach drei Sätzen das bessere Ende für sich.

Die an Position drei gesetzten Harri Heliovaara und Henry Patten sind natürlich auch gleich in Runde eins raus gegangen - und zwar gegen Robin Haase und Constantin Frantzen.

Wer jetzt noch richtig gefährlich werden kann? Nun: Wie wäre es mit dem herrlichen Duo Marcel Granollers und Horacio Zeballos, hier an Nummer fünf gesetzt.

Aber die Männer-Setzliste war bei einem Doppel-Major schon lange nicht mehr so zerfleddert wie in New York City 2025. Bei den Frauen sieht es übrigens komplett anders aus: Da haben die vier besten Paare auch tatsächlich das Halbfinale erreicht.

