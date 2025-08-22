US Open: Jan-Lennard Struff schafft Qualifikation für das Hauptfeld

Jan-Lennard Struff hat die Qualifikation für die US Open 2025 erfolgreich überstanden. Mit ihm, Alexander Zverev und Daniel Altmaier stehen somit drei deutsche Vertreter im Hauptfeld der Männer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 20:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Jan-Lennard Struff ist in das Hauptfeld der US Open 2025 eingezogen

Es war ein Hin und Her auf Court 9 an diesem plötzlich wieder sommerlichen Freitag in New York City. Jan-Lennard Struff geriet gegen den in der Qualifikation für die US Open an Position eins gesetzten Franzosen Arthur Cazaux schnell mit 0:3 in Rückstand, schaffte den Ausgleich, gewann Satz eins im Tiebreak.

Im zweiten Satz dann das umgekehrte Bild: Struff legte mit einem Break los, Cazaux kam zurück, verlor aber gleich wieder seinen Aufschlag. Am Ende hieß es 7:6 (4) und 6:3 für den deutschen Davis-Cup-Spieler.

Damit ist das immer noch bescheidene Aufgebot des DTB in Flushing Meadows immerhin auf drei Männer angestiegen. Alexander Zverev und Daniel Altmaier waren ja per se im Hauptfeld vertreten. Zverev wird gegen Alejandro Tabilo beginnen, Altmaier gegen Hamad Medjedovic.

Hier das Einzel-Tableau der Männer