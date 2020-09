US Open: Jan-Lennard Struff sicher in Runde drei

Jan-Lennard Struff hat die dritte Runde bei den US Open 2020 erreicht. Der Warsteiner besiegte Michael Mmoh aus den USA mit 6:2, 6:2 und 7:5 und könnte nun auf Turnierfavorit Novak Djokovic treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2020, 21:56 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff weiß in New York zu überzeugen

Jan-Lennard Struff zieht bei den US Open 2020 unbeirrt seine Kreise. nachdem die deutsche Nummer zwei zum Auftakt mit Pedro Martinez keine Probleme hatte, setzte sich Struff auch in seiner zweiten Partie in drei Sätzen durch, diesmal mit 6:2, 6:2 und 7:5 gegen Michael Mmoh. Nach den beiden schnell gewonnenen ersten Sätzen schaffte Struff im elften Spiel von Satz drei das entscheidende Break. Und servierte danach zu Null aus.

In Runde drei könnte nun Novak Djokovic warten. Gegen den Weltranglisten-Ersten aus Serbien hat Struff erst vergangene Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in New York gespielt - und glatt verloren. Djokovic bestritt zeitgleich seine Partie gegen den Briten Kyle Edmund.