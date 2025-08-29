US Open: Jannik Sinner erfreut "solide Performance"

Jannik Sinner hatte wenig Sorgen in seinem Zweitrundenduell gegen Alexei Popyrin. Doch nach dem klaren Dreisatzsieg fand der Weltranglistenerste auch kritische Worte zu seiner gezeigten Leistung.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 09:50 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner feierte gegen Alexei Popyrin einen glatten Dreisatzerfolg.

Nur sieben Spiele gab Jannik Sinner seinem Gegner Alexei Popyrin in den knapp zwei Stunden Spielzeit. Ein klarer Erfolg für den Einzug in die dritte Runde der US Open sorgte für Freude beim Titelverteidiger, der sich anschließend auch im entsprechend positiv äußerte: “Das war eine sehr, sehr solide Performance”.

Jannik Sinner zeigte mit seinem zweiten Auftritt, warum an ihm kein Weg in New York vorbeiführen wird, wenn es um die Vergabe des diesjährigen US-Open-Titels gehen wird. Alle fünf Breakmöglichkeiten von Alexei Popyrin wehrte der 24-Jährige bravourös ab.

Sinner: “Nicht sonderlich gut serviert”

Doch trotzdem war laut des aktuellen besten Tennisspielers der Welt nicht alles perfekt. “Ich hatte das Gefühl, dass wir beide nicht sonderlich gut serviert haben”, gab sich Jannik Sinner jedoch auch selbstkritisch. Doch mit dem Grundlinienspiel war der Weltranglistenerste an diesem Tag sehr zufrieden: “Wir hatten viele Rallies, in denen ich mit sehr wohl gefühlt habe.” Diese Aussage unterstreicht die Stärke des Südtirolers, der so auch bei schwächeren Elementen in seinem Spiel kaum zu schlagen ist.

In der dritten Runde wartet Denis Shapovalov, der ebenfalls alles probieren wird, um Jannik Sinner in die Enge zu treiben. Eine Herausforderung, die aktuell als größtes Unterfangen des Tennissports bewertet werden kann.

