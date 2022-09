US Open: Jannik Sinner und Carlos Alcaraz erneut auf Kollisionskurs

Bei den US Open 2022 läuft alles auf ein Vieretelfinalduell zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz hinaus. Zuletzt behielt der Südtiroler gegen den Spanier zweimal die Oberhand.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.09.2022, 13:49 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner könnte im Viertelfinale auf Carlos Alcaraz treffen

Am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) löste Jannik Sinner als letzter Spieler das Achtelfinalticket für die US Open 2022: Der 21-Jährige serzte sich im Louis Armstrong Stadium gegen Brandon Nakashima nach einer komplizierten Anfangsphase letztlich souverän mit 3:6, 6:4, 6:1 und 6:2 durch und steht in New York somit zum zweiten Mal in Folge in der Runde der letzten 16.

In dieser trifft Sinner auf Überraschungsmann Ilya Ivashka, der nach seinem Zweitrundenerfolg über Hubert Hurkacz nachlegte und Lorenzo Musetti in vier Sätzen aus dem Turnier nahm. Die Tenniswelt blickt allerdings schon etwas weiter nach vorne, könnte es im Viertelfinale doch zum erneuten Aufeinandertreffen mit Carlos Alcaraz kommen.

Alcaraz bislang in Topform

Der Spanier zeigte in Flushing Meadows bislang überragende Leistungen und gab noch keinen Satz ab, im Achtelfinale bekommt er es mit Marin Cilic zu tun. Nach seinem glatten Erfolg über Jenson Brooksby in Runde drei zeigte sich Alcaraz von seinem Level begeistert: "Ich habe wirklich sehr, sehr gut gespielt."

Dürfte Cilic in der aktuellen Verfassung wohl noch kein Problem sein, würde ein etwaiges Duell gegen Sinner wohl die erste richtige Standortbestimmung bei den US Open 2022 werden. Denn der Südtiroler gewann die bisherigen beiden Aufeinandertreffen in diesem Jahr und zeigte Alcaraz dabei sowohl in Wimbledon als auch in Umag relativ deutlich die Grenzen auf. Vor allem in spielerischer Hinsicht.

