US Open: Jetzt ist es dann auch gut mit dem kleinen Schwarzen

Jeder Spitzenspieler hat bei den US Open mindestens zwei Outfits zur Auswahl. Und abends gleichen sich alle auf beinahe frappierende Art und Weise.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 11:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Natürlich hat auch Lorenzo Musetti seine Night Session im schwarzen Outfit gespielt

Warum auch immer man das Endspiel der Männer bei den US Open 2025 ausgerechnet auf Sonntag, 14 Uhr, terminiert hat, lässt sich wohl nur mit höherer TV-Quoten-Mathematik erklären. Die europäischen Fans wird es freuen, egal ob in Italien, Spanien oder Serbien (sorry, Félix, aber wir wollen hier mal ganz realistisch bleiben). Nun war der finale Clash beim letzten Major des Jahres ohnehin nie als Night Session geplant - die frühe Anstosszeit bringt aber auch mit sich, dass die beteiligten Spieler nicht ganz in Schwarz um den Titel in Flushing Meadows spielen werden. Und das ist gut so.

Denn in diesem Jahr ist es ja schon fast inflationär, wie nach dem Vorbild von Roger Federer (auf Männerseite und in Nike-Klamotten) jeder Ausrüster danach trachtet, seinen Spieler in der Prime Time im kleinen Schwarzen zu präsentieren. Und zwar von oben bis unten, Socken und Schuhe inklusive. Novak Djokovic (in Lacoste) hat sich dieses Recht über Jahre erspielt, aber natürlich haben auch Taylor Fritz (Boss) und Lorenzo Musetti (ASICS) nichts anderes im Schrank als die Kombination Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz. Fritz hat immerhin mit seinem verkehrt herum aufgebundenen Stirnband für einen kleinen Störer gesorgt, bei genauerem Hinsehen hatte auch Musettis T-Shirt eine abweichende Textur.

Sinner in Scharlachrot unterwegs

Aber dennoch: Es hilft dem Tennissport nicht, wenn alle Protagonisten gleich oder zumindest sehr ähnlich angezogen sind. Neulich in Toronto kamen. Jakub Mensik und Alejandro Davidovich Fokina beinahe deckungsgleich auf den Court. Zumal sie ja beide von Adidas ausgerüstet werden. Kappe, T-Shirt, Hose, Socken - alles komplett identisch. Zum Glück hatte einer helle, der andere dunkle Schuhe an.

Am Sonntag ist am frühen Nachmittag indes folgende Farbkonstellation zu erwarten: Jannik Sinner in Scharlachrot (auch kein Gewinner - aber bitte). Carlos Alcaraz im lila Outfit (hmmm.). Novak Djokovic mit weißem Oberteil (yes, please!). Und, for crying out loud, Félix Auger-Aliassime ebenfalls in Teilen weiß. Man wird sie dann von der obersten Reihe des Arthur Ashe Stadiums zum Glück nicht nur am Spielstil unterscheiden können.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows



