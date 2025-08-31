US Open: Junioren Schönhaus und Mackenzie starten erfolgreich
Max Schönhaus und Jamie Mackenzie sind erfolgreich in den Junioren-Wettbewerb der US Open 2025 eingestiegen.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 31.08.2025, 20:15 Uhr
Guter Start für die deutschen Junioren bei den US Open 2025: Max Schönhaus, der in New York City zum letzten Mal in der Nachwuchsklasse antreten darf, gewann gegen Vihaan Reddy mit 6:3 und 6:2.
Jamie Mackenzie wiederum gewann gegen den US-Amerikaner Jack Satterfield sicher mit 6:3 und 6:4.
Roland-Garros-Champion Niels McDonald, in Flushing Meadows an Position sieben gesetzt, startet morgen gegen den Brasilainer Luis Guto Miguel.