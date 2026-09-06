US Open Juniors: Mackenzie führt als Nummer zwei deutsches Aufgebot an

Mit Jamie Mackenzie schickt der DTB einen der Mitfavoriten in das Junioren-Turnier bei den US Open 2026.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2026, 03:43 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Jamie Mackenzie startet bei den Junioren als Nummer zwei

Mackenzie, der sich mittlerweile ja auch immer öfter bei den Erwachsenen auf der ATP-Challenger-Tour versucht, wurde zum Auftakt Matias Reyniak aus den USA zugelost. In der Setzliste liegt lediglich gute Miguel vor Mackenzie. Der Brasilianer hat in diesem Jahr schon den Junioren-Titel in Roland-Garros geholt.

Auch Vincent Reisach hat als Nummer 13 Platz in der Liste der gesetzten Spieler gefunden. Reisach beginnt gegen Vihaan Reddy aus den USA. Oliver Majdanzic eröffnet als dritter deutscher Starter gegen den Briten Rhys Lawlor.

Bei den Mädchen ist nur eine Vertreterin des DTB im Hauptfeld vertreten, nämlich Emily Eigelsbach, die gegen die Amerikanerin Thara Gowda beginnt.

Hier das Einzel-Tableau der Junioren

Hier das Einzel-Tableau der Juniorinnen

