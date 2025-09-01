US Open Juniors: Nur Stusek und Schönhaus kommen durch

Nur zwei von sechs Startern des DTB haben am Montag bei den Nachwuchswettbewerben der US Open 2025 das Achtelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 00:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Julia Stusek steht in Flushing Meadows in Runde drei

Fast wäre der Court 13 im National Tennis Center am Labor Day zum sportlichen Friedhof der deutschen Junioren geworden. Zum Auftakt hatte nämlich Roland-Garros-Champion Niels McDonald gegen den Brasilianer Luis Guto Miguel mit 1:6 und 4:6 verfolgen. Danach unterlag Jamie Mackenzie dem an Position 13 gesetzten Timofei Derepasko mit 6:7 (5) und 6:7 (5).

Und schließlich lag Max Schönhaus gegen den Amerikaner Nate Johnson im dritten Satz schon mit 1:4 zurück, eher sich der Deutsche dann doch noch mit 1:6, 6:3 und 7:6 (3) behaupten konnte.

Bei den Juniorinnen lief es nicht viel besser. Lediglich Julia Stusek zog ins Achtelfinale ein. Und das mit einem sicheren 6:1 und 6:1 gegen Tianmei Wang aus den USA. Sonja Zhenikhova verlor dagegen gegen gegen Nancy Lee mit 2:6 und 1:6. Und auch Eva Bennemann ist nach dem 7:5, 2:6 und 2:6 gegen die Japanerin Sawashiro ausgeschieden.



