US Open Juniors: Nur Stusek und Schönhaus kommen durch
Nur zwei von sechs Startern des DTB haben am Montag bei den Nachwuchswettbewerben der US Open 2025 das Achtelfinale erreicht.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 00:34 Uhr
Fast wäre der Court 13 im National Tennis Center am Labor Day zum sportlichen Friedhof der deutschen Junioren geworden. Zum Auftakt hatte nämlich Roland-Garros-Champion Niels McDonald gegen den Brasilianer Luis Guto Miguel mit 1:6 und 4:6 verfolgen. Danach unterlag Jamie Mackenzie dem an Position 13 gesetzten Timofei Derepasko mit 6:7 (5) und 6:7 (5).
Und schließlich lag Max Schönhaus gegen den Amerikaner Nate Johnson im dritten Satz schon mit 1:4 zurück, eher sich der Deutsche dann doch noch mit 1:6, 6:3 und 7:6 (3) behaupten konnte.
Bei den Juniorinnen lief es nicht viel besser. Lediglich Julia Stusek zog ins Achtelfinale ein. Und das mit einem sicheren 6:1 und 6:1 gegen Tianmei Wang aus den USA. Sonja Zhenikhova verlor dagegen gegen gegen Nancy Lee mit 2:6 und 1:6. Und auch Eva Bennemann ist nach dem 7:5, 2:6 und 2:6 gegen die Japanerin Sawashiro ausgeschieden.