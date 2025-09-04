US Open Juniors: Schönhaus scheitert trotz großer Aufholjagd an der Nummer eins

Mit Max Schönhaus ist der letzte Einzel-Vertreter des DTB in den Nachwuchs-Wettbewerben bei den US Open ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2025, 22:10 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Max Schönhaus musste sich wie schon in Wimbledon Ivan Ivanov geschlagen geben

Max Schönhaus hat schon bei seinem zweiten Auftritt im Einzel bei den Junioren in Flushing Meadows 2025 eine grandiose Aufholjagd hingelegt, im Viertelfinale gegen Ivan Ivanov aus Bulgarien folgte gleich die nächste. Aber im Gegensatz zur Partie gegen Noah Johnston blieb das Happy End für Schönhaus, der in New York sein letztes Turnier als Junior spielt, aus.

Wie schon in Wimbledon musste sich Schönhaus nämlich dem Bulgaren Ivan Ivanov geschlagen geben - und zwar mit 4:6, 6:0 und 6:7 (3). Dabei holte der Deutsche im dritten Satz einen 1:4-Rückstand auf.

Bei den Juniorinnen war mit Julia Stusek wenige Minuten zuvor die letzte Deutsche im Einzel ausgeschieden. Szusek verlor gegen die an Position zwei gesetzte Britin Hannah Klugmann mit 3:6 und 2:6.

Hier das Einzel-Tableau der Junioren

Hier das Einzel-Tableau der Juniorinnen