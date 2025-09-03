US Open Juniors: Schönhaus und Stusek schon im Viertelfinale

Max Schönhaus und Julia Stusek haben bei den Nachwuchs-Wettbewerben bei den US Open 2025 im Einzel jeweils das Viertelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 21:22 Uhr

Ein heißes Eisen hat der DTB sowohl bei den Junioren wie auch den Juniorinnen bei den US Open 2025 im Einzel noch im Feuer. Da wäre zunächst einmal Max Schönhaus, der mit einem 6:2, 4;6 und 6:1 gegen den Spanier Tito Chavez die Runde der letzten acht erreichte. Dort könnte es wie schon im Halbfinale von Wimbledon gegen den Bulgaren Ivan Ivanov gehen. In London hatte Ivanov die Partie und anschließend das Turnier für sich entschieden.

Bei den Mädchen steht Julia Stusek nach einem überzeugenden 6:4 und 6:3 gegen die US-Amerikanerin Welles Newman im Viertelfinale. Dort geht es gegen die Nummer zwei Hannah Klugman aus Großbritannien.

Hier das Einzel-Tableau der Junioren

Hier das Einzel-Tableau der Juniorinnen