US Open Juniors: Stusek scheitert im Viertelfinale

Der starke Lauf von Julia Stusek bei den Juniorinnen der US Open endete im Viertelfinale. Gegen die favorisierte Britin Hannah Klugman unterlag die junge Deutsche mit 3:6, 2:6, darf dennoch auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 04.09.2025, 19:47 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Julia Stusek bei den US Open 2025

Ein starke Gegnerin

Hannah Klugman gilt seit Monaten als eine der aufstrebenden Spielerinnen im Juniorinnen-Zirkus. Gegen die druckvoll agierende Britin hielt Julia Stusek über weite Strecken dagegen, musste sich am Ende aber der Konstanz und Durchschlagskraft ihrer Gegnerin beugen.

Kampfgeist bis zum Schluss

Trotz des klaren Ergebnisses setzte Stusek immer wieder gezielte Nadelstiche. So nutzte sie immerhin zwei von drei Breakchancen, zeigte also Effizienz, wenn sich die Gelegenheit bot. Mit vier abgewehrten Breakbällen bewies sie zudem auf der Rückhandseite Nervenstärke.

Ein Turnier zum Mitnehmen

Auch wenn im Viertelfinale Endstation war, darf Stusek ihr Abschneiden in New York als vollen Erfolg verbuchen. Ein Platz unter den letzten Acht bei einem Grand Slam im Juniorinnen-Bereich ist ein wichtiger Schritt, der Selbstvertrauen und internationale Erfahrung mit sich bringt.

Ausblick

Für die deutsche Nachwuchsspielerin geht es nun darum, auf dieser Basis weiterzuarbeiten und die positiven Ansätze mit in die kommenden Turniere zu nehmen. Die US Open haben gezeigt: Mit Kampfgeist und Effizienz kann Stusek auch gegen die Besten ihrer Altersklasse mithalten – und das ist mehr als ein Achtungserfolg.