US Open: Kei Nishikori sagt trotz negativem COVID-19-Test ab

Kei Nishikori, der im Vorfeld der Western & Southern Open positiv auf COVID-19 getestet wurde, wird trotz einem nun negativen Testergebnis nicht an den US Open teilnehmen. Das gab der Japaner in einem Statement bekannt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.08.2020, 20:29 Uhr

Kei Nishikori wird bei den US Open nicht an den Start gehen

Kei Nishikori war der erste positive COVID-19-Fall im Umfeld der beiden Turniere in den Vereinigten Staaten. Der Japaner gab noch während eines Trainings in Florida bekannt, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein und deshalb seinen Start bei den Western & Southern Open absagen zu müssen. Ein Start bei den US Open, die am Montag ihren Start finden sollen, ließ der Japaner damals offen.

Nun gibt es aus gesundheitlicher Sicht positive Nachrichten aus dem Lager Nishikoris. Der 30-Jährige gab am heutigen Mittwoch bekannt, negativ auf COVID-19 getestet worden zu sein und bereits morgen sein Trainingsprogramm wieder aufnehmen zu wollen. Negatives gibt es hingegen aus sportlicher Sicht zu berichten: bei den US Open wird der Japaner trotzdem nicht starten.

"Nach so einer langen Pause ist es nicht intelligent, in einem Best-of-Five-Setting auf die Tour zurückzukehren, solange ich nicht vollkommen fit bin, das durchzuhalten", so der Japaner. Es sei natürlich enttäuschend, da er die US Open liebe, erklärte Nishikori weiter. Seine Rückkehr wird der 30-Jährige nun auf Sand feiern, möglicherweise gar in Kitzbühel, wie auf Twitter spekuliert wird. Der Weltranglisten-31. findet sich beim österreichischen Sandplatzturnier auf der Entry-List wieder.