US Open: Krawietz und Mies verlieren, auch die Titelverteidiger sind raus

Neben den French-Open-Siegern Kevin Krawietz und Andreas Mies sind auch die kolumbianischen Titelverteidiger Juan Sebastian Cabal und Robert Farah bei den US Open 2020 schon ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2020, 23:33 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz und Andreas Mies reisen nun wohl nach Kitzbühel weiter

Krawietz und Mies mussten sich Denis Shapovalov und Doppel-Legende Rohan Bopanna mit 6:4, 4:6 und 3:6 geschlagen geben. In Runde eins hatten die beiden Deutschen ebenfalls über drei Sätze gehen müssen, konnten sich da gegen Max Purcell und Luke Saville aber noch knapp behaupten. Nächste Station für Krawietz/Mies könnten nun die Generali Open in Kitzbühel sein, die in der kommenden Woche ausgetragen werden.

Dort haben auch Juan Sebastian Cabal und Robert Farah genannt. Aber wohl eher ohne die spezielle Absicht, wirklich nach Tirol zu reisen. Schließlich waren die beiden Kolumbianer als Titelverteidiger in New York City angetreten, hatten 2019 vor den US Open auch den Wimbledon-Titel geholt. Gegen Jean-Julien Rojer und Horia Tecau kam nun aber mit 6:4, 3:6 und 4:6 das Aus schon in Runde zwei.

