US Open: Kyrgios vs. Khachanov - Zerhackte Schläger, ungelesene Bücher

Karen Khachanov und Nick Kyrgios treffen im Viertelfinale der US Open 2022 aufeinander. In den beiden bisherigen Matches ging es hoch her.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 18:06 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios und Karen Khachanov bei den Australian Open 2020

Die Geschichte der Partien zwischen Nick Kyrgios und Karen Khachanov ist sehr kurz. Aber dafür umso bewegender. Denn in den beiden bisherigen Matches hat es an Dramatik nicht gemangelt. Das letzte Mal haben sich die beiden Viertelfinal-Konkurrenten der US Open 2022 zu Beginn der Saison 2020 in Melbourne getroffen. Kyrgios gewann damals den ersten Satz mit 6:2 - danach folgten vier Entscheidungen im Tiebreak, der Australier behielt mit 7:6 (5), 6:7 (6), 6:7 (7) und 7:6 (8) die Oberhand.

Vielleicht noch besser in Erinnerung ist allerdings das Treffen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati 2019 geblieben. Ja, das war jener Abend, als Kyrgios mal kurz den Platz verließ, um zwei Schläger in den Katakomben zu zertrümmern. Was ihm eine verspätete Verwarnung von Stuhlschiedsrichter Fergus Murphy einbrachte, der zunächst gar nicht wusste, was eigentlich passiert war.

Khachanov gewann diese Partie in drei Sätzen, viel Liebe ist zwischen ihm und Kyrgios nicht zu spüren. Im Sommer 2020 gab es einen beherzten Austausch bei Twitter, in dem Khachanov seinem australischen Kollegen nahelegte, hin und wieder auch mal ein Buch zu lesen anstelle immer nur Videospielen zu frönen.

© Twitter So ging es im Sommer 2020 auf Twitter zu ...

Kyrgios als geläuterter Mann

Zwei Jahre später präsentiert sich Nick Kyrgios als geläuterter Mann. Ob dies mit erhöhtem Leseaufkommen zu tun hat, ist nicht bekannt. Offenbar hat Kyrgios in dieser Saison aber erkannt, was mit einem etwas seriöseren Ansatz zu erreichen ist. Nämlich ein Endspiel in Wimbledon. Oder erstmals ein Viertelfinale bei den US Open. Gegen Daniil Medvedev versuchte Kyrgios lediglich einen Aufschlag von unten, der mittlerweile schon legendäre Ausflug in die Hälfte des Russen blieb am Ende eine bemerkenswerte Randnotiz.

Aber auch Karen Khachanov kommt ganz gut in Form daher. Gegen Jack Draper in Runde drei profitierte Khachanov noch von der Aufgabe des jungen Briten, der Erfolg gegen Pablo Carreno Busta im Achtelfinale war dann schon richtig bemerkenswert. Und hätte sich Khachanov einen Gegner für das Viertelfinale in New York aussuchen dürfen, dann wäre seine Wahl wohl eher auf Kyrgios gefallen. Denn seine letzte Begegnung mit Landsmann Medvedev in Kanada 2019 sei alles andere als schön ausgefallen, wie Khachanov nach seinem Erfolg gegen Carreno Busta erzählte.

Hier das Einzel-Tableau in New York