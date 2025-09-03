US Open live: Alex de Minaur vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Alex de Minaur trifft im Viertelfinale der US Open 2025 auf Felix Auger-Aliassime. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 10:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Natürlich hätten die deutschen Tennisfans im Viertelfinale der US Open 2025 am liebsten das deutsche Duell zwischen Alexander Zverev gegen Daniel Altmaier gesehen. Stattdessen werden sich dort ihre Drittrunden-Besieger Felix Auger-Aliassime und Alex de Minaur duellieren.

Der direkte Vergleich spricht mit 2:1 aktuell noch für den Kanadier, der 2022 die ersten beiden Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte. Das sogenannte Momentum sicherte sich jedoch der Australier im vergangenen Jahr beim Masters-Event in Rom, als er in drei hartumkämpften Sätzen triumphieren konnte.

De Minaur vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alex de Minaur und Felix Auger-Aliassime gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren