US Open live: Alexander Zverev vs. Alejandro Tabilo im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt der US Open trifft Alexander Zverev im Arthur Ashe Stadion auf Alejandro Tabilo aus Chile. Das Match ist für ca. 2:10 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch angesetzt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 06:53 Uhr

Night Session für Alexander Zverev. Der deutsche Titelanwärter wird das letzte Match der ersten Runde bei den diesjährigen US Open bestreiten. Begegnet sind sich Zverev und Tabilo erst einmal und das auf Sand. Beim Masters in Rom 2024 konnte sich der Deutsche in drei Sätzen gegen den Chilenen durchsetzten. Zverev geht klar als Favorit in das Match und sollte die erste Hürde problemlos meistern können.

Zverev vs. Tabilo – Hier gibt es einen Liveticker

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alejandro Tabilo gibt es ab ca. 02:10 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren