US Open live: Alexander Zverev vs. Jacob Fearnley im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der US Open 2025 auf den Briten Jacob Fearnley. Das Match gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 10:29 Uhr

Mit einer souveränen Leistung hat der Hamburger Alexander Zverev bei den US Open 2025 die Auftakthürde in Form des Chilenen Alejandro Tabilo gemeistert. In der zweiten Runde wartet auf den deutschen Olympiasieger von Tokio der Brite Jacob Fearnley.

Wurden gerade im Vorfeld des letzten Grand-Slam-Turniers meist die “Angstgegner” des 28-jährigen Zverev thematisiert, könnte man seinen Zweitrunden-Gegner Jacob Fearnley bislang als das glatte Gegenteil bezeichnen. Sowohl bei den Australian Open als auch beim Masters-Event in Miami in diesem Jahr triumphierte der deutsche Davis-Cup-Spieler jeweils ohne Satzverlust gegen den 24-Jährigen.

Zverev vs. Fearnley - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jacob Fearnley gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren