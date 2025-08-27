US Open: Zverev mit solider Spätschicht in Runde zwei

Alexander Zverev ist mit einem 6:2, 7:6 (3) und 6:4 gegen Alejandro Tabilo in die zweite Runde der US Open 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 06:56 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Dienstagabend in Flushing Meadows

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Lange hat Alexander Zverev warten müssen auf seinen ersten Auftritt bei den US Open 2025. Umso erfreuter wird die deutsche Nummer eins dann gewesen sein, dass das Match gegen Alejandro Tabilo in drei Sätzen vorüber war. Um 00:48 Uhr verwertete Zverev seinen ersten Matchball und trifft in Runde zwei auf Jacob Fearnley. Vor nur noch einer handverlesenen Menge an Zuschauern.

Vor Zverev und Tabilo hatten sich Coco Gauff und Ajla Tomljanovic einen ausgeglichenen Kampf geliefert, an dem am Ende ein Sieg für die US-Amerikanerin stand. Es sei nicht alles gut gewesen, so ehrlich müsse er sein, erklärte Zverev nach seinem Sieg.

Zverev gegen Fearnley zweimal erfolgreich

Gegen Fearnley hat Alexander Zverev in diesem Jahr schon bei den Australian Open und in Miami gespielt. Und ohne Probleme gewonnen. Im Parallelmatch im Louis Armstrong Stadium konnte sich Tommy Paul gegen Elmer Möller ebenfalls sicher in drei Sätzen behaupten.

Viele Stunden vor Zverev hatte sich Titelverteidiger Jannik Sinner mit einem überzeugenden 6:1, 6:1 und 6:2 gegen Vit Kopriva seinen Platz in der zweiten Runde gesichert. Dort kommt es am Donnerstag zum Treffen mit Alexei Popyrin. Der Australier hat im letzten Jahr bei den US Open Novak Djokovic besiegt.

