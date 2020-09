US Open live: Alexander Zverev vs. Pablo Carreno Busta im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt heute um seinen ersten Finalauftritt bei einem Grand-Slam-Turnier. Der Deutsche trifft im Halbfinale der US Open 2020 auf den Spanier Pablo Carreno Busta. Das Match gibt es ab 22 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2020, 06:44 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat gute Chancen auf sein erstes Major-Endspiel

Zverev geht als Favorit in das Match mit Carreno Busta, nicht nur, weil er die bisher einzige Partie der beiden gegeneinander souverän für sich entschieden hat. Deutschlands Nummer eins verfügt einfach über mehr spielerische Waffen und musste im Viertelfinale weniger schuften als sein heutiger Gegner. Während Carreno Busta gegen Denis Shapovalov über die volle Distanz gehen musste, gewann Zverev nach Stotterstart gegen Borna Coric in vier Sätzen.

Für beide Spieler steht der erste Auftritt in einem Major-Endspiel zur Disposition: Zverev hatte Anfang des Jahres bei den Australian Open sein bislang einziges Halbfinale bei einem der vier größten Turniere erreicht, Carreno Busta wr dies 2017 in New York City geglückt.

Zverev vs. Carreno Busta - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Pablo Carreno Busta gibt es ab 22 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open 2020