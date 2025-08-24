US Open live: Aryna Sabalenka vs. Rebeka Masarova im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Rebeka Masarova treffen zum Auftakt der US Open in New York aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 19:15 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 19:25 Uhr

Aryna Sabalenka und Rebeka Masarova sind in der aktuellen Spielsaison bereits einmal aufeinandergetroffen - und zwar im Achtelfinale des Rasenturniers in Berlin. Damals blieb die Weißrussin in zwei Sätzen mit 6:2, 7:6 (6) siegreich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das auch am heutigen Tag gelingen wird, ist sehr hoch.

Nicht nur, dass Sabalenka weiterhin die Nummer eins des WTA-Rankings ist, sie wird auch versuchen mit aller Kraft ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Und Kraft hat 27-Jährige aus Minsk allemal.

Sabalenka vs. Masarova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Rebeka Masarova gibt es ab ca. 19:15 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

Das Einzel-Tableau in New York.